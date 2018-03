Xe Mercedes-Benz và BMW sẽ thiết kế tối giản và đẹp hơn trong tương lai

Chủ Nhật, ngày 25/03/2018 06:00 AM (GMT+7)

Chủ tịch Daimler và trưởng nhóm thiết kế của BMW khẳng định về thiết kế xe tương lai của họ sẽ tối giản và ít đường nét hơn

Đó là lời khẳng định của chủ tịch Daimler và trưởng nhóm thiết kế của BMW về thiết kế xe tương lai của họ. Theo đó, hai hãng xe Đức thể hiện quan điểm rằng "less is more" (ít hơn chính là nhiều hơn). Một chiếc xe quá dữ dằn với các đường nét nguy hiểm không phải là sự lựa chọn của họ.

Các hãng xe đều có phong cách thiết kế khác nhau và những phong cách này lại tiến hóa theo thời gian. Nếu như Lexus đã chọn kiểu thiết kế gai góc và nhiều đường nét nguy hiểm thì Mercedes-Benz và BMW lại quyết định sẽ hạn chế các đường nét này để thay bằng kiểu thiết kế tối giản hơn.

Đối với Mercedes, mẫu CLS và A-Class mới nhất chính là đại diện cho xu hướng thiết kế tương lai của họ. Chiếc xe sẽ hạn chế những góc cạnh và đường nét hầm hố. Tất cả tập trung vào sự hoàn thiện về body và đường cong khí động học.

Ví dụ dễ thấy là trên chiếc A-Class mới. Mẫu xe mới vẫn sở hữu 2 đường dập ở bên hông thân xe. Tuy nhiên nó lại mềm mại hơn, không hề hầm hố và nguy hiểm như thế hệ trước.​

BMW cũng có chung quan điểm. Trưởng nhóm thiết kế tập đoàn BMW - ông Adrian van Hooydonk chia sẻ: "Thế giới đã thay đổi. Cạnh tranh căng thẳng hơn và cải tiến nhanh hơn, nên thiết kế của chúng tôi cũng phải thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi muốn thiết kế "sạch sẽ" hơn với ít đường nét hơn. Những đường nét còn giữ lại sẽ là những điểm sáng sắc bén hơn".