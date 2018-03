Volkswagen Touareg 2019 ra mắt: Hiện đại và trang bị tốt hơn

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 15:00 PM (GMT+7)

Volkswagen đã giới thiệu Touareg 2019 thế hệ mới cập nhật thiết kế, tính năng và trang bị thêm công nghệ mới.

Volkswagen đã giới thiệu Touareg 2019 thế hệ mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bước sang thế hệ mới mẫu SUV đã được thay đổi toàn diện về thiết kế, tính năng và cập nhật thêm công nghệ mới.

Volkswagen đã ra mắt Touareg 2019 tại Trung Quốc vì đây là thị trường cho chiếc SUV này. Bước sang thế hệ mới, Touareg 2019 đã được phát triển từ nền tảng khung gầm MLB Evo gồm (48% là nhôm, 52% thép công nghệ cao) dùng chung với các mẫu SUV khác chung tập đoàn mẹ Volkswagen như: Audi Q7, Porsche Cayenne và Lamborghini Urus.

Về kích thước, VW Touareg 2019 dài rộng và thấp hơn so với thế hệ cũ. Nhờ sử dụng nền tảng khung gầm mới, xe có nhiều không gian cho nội thất hơn với thể tích tăng từ 697 lít lên 810 lít so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó, trọng lượng xe cũng được cắt giảm hơn 106 kg so mẫu xe tiền nhiệm.

Về ngoại thất, Touareg 2019 mới gây ấn tượng nhất với phần đầu xe sử dụng đèn pha LED Matrix thường thấy trên xe Audi với 128 bóng LED nhỏ mỗi bên thay thế cho đèn LED cũ, cụm lưới tản nhiệt lớn kết nối hai đèn pha gợi nhớ đến chiếc sedan Arteon nhà VW.

VW đã tái thiết kế Touareg 2019 trở nên sang trọng hơn thế hệ trước, phần sau xe hài hoà và tinh tế hơn với cụm đèn pha LED, logo Touareg phía sau được đặt giữa gợi nhớ đến cách đặt logo trên chiếc SUV Porsche Cayenne - Một dòng xe của thương hiệu con tập đoàn Volkswagen, dường như bước sang thế hệ mới Touareg đã lột xác.

Volkswagen đã thay thế cụm đồng hồ điều khiển dạng analog tròn ở thế hệ cũ bằng màn hình 12 inch (VW Cockpit) trên thế hệ mới tương tự như màn hình Virtual Cockpit trên xe Audi A7 và A8 mới, trang bị màn hình giải trí trung tâm bên cạnh có kích thước 15 inch, âm thanh Dynaudio 730 watt, điều hòa tự động 4 vùng và nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái xe như: hệ thống hỗ trợ lái xe vào ban đêm - Night Vision, hỗ trợ giữ làn đường, hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD...

Hệ thống Night Vision hỗ trợ nhìn ban đêm hạn chế rủi ro đầu tiên trên xe Volkswagen

Cần số trên VW Touareg 2019 bên cạnh nút Start/Stop

Ổng cắm điện 12V và nút nâng hạ gầm để tiện thao tác ở phía sau xe

Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái - HUD

Về động cơ, Volkswagen Touareg 2019 có các phiên bản động cơ xăng, dầu và hybird bao gồm: Xăng V6 3.0L công suất 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm, V8 4.0L cho công suất 417 mã lực, các phiên bản máy dầu V6 3.0L cho công suất lần lượt 228 mã lực và 282 mã lực, phiên bản plug-in hybrid sẽ được ra mắt sau với công suất dự kiến 362 mã lực. Sức mạnh truyền xuống bốn bánh qua hộp số tự động 8 cấp.

Volkswagen hiện tại chưa công bố giá bán cho Touareg 2019, dự kiến xe sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường Trung Quốc và châu Âu trong mùa hè tới. Hy vọng Volkswagen Touareg thế hệ thứ 3 sẽ tiếp nối thành công của đàn anh thế hệ thứ hai với tổng doanh số gần 1 triệu chiếc được bán ra vào năm 2002.