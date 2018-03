Toyota C-HR phiên bản TRD có giá 984 triệu đồng tại Thái Lan

Thứ Sáu, ngày 30/03/2018 06:00 AM (GMT+7)

Xe Toyota Sự kiện:

Toyota C-HR là một chiếc crossover đánh dấu sự chuyển mình với thiết kế trẻ hoá của Toyota. Tại Bangkok Motor Show 2018, Toyota Thái Lan đã mang đến CH-R phiên bản TRD với bộ bodykit thể thao nổi bật giữa gian hàng triển lãm.

Toyota C-HR là chiếc crossover cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như: Honda HR-V và Mazda CX-3. Phiên bản C-HR TRD trang bị một gói phụ kiện từ Toyota TRD (Toyota Racing Development). Xe có màu sơn hai tông màu với phần mui màu đen, cánh lướt gió phía sau, tấm lót màu đen bạc nổi bật, mâm xe đen bóng kích thước 17 inch.

Toyota C-HR được sản xuất tại nhà máy Gateway của Toyota Motor Thailand ở Chachoengsao, nơi xuất khẩu chiếc SUV này đến hơn 100 quốc gia, bao gồm cả Malaysia. Xe có hai tuỳ chọn động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng bao gồm dung tích 1.8 lít hút khí tự nhiên và 1.8 lít hybird. Phiên bản động cơ 1.8 Dual VVT-i hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động vô cấp - CVT giả lập 7 cấp số.

Ở phiên bản hybrid, động cơ hút khí tự nhiên 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.8L (98 mã lực; mô men xoắn 142 Nm) kết hợp với động cơ điện có công suất 72 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Để tạo ra hệ truyền động hybrid với tổng công suất đầu ra 122 mã lực. Toyota cho biết động cơ này tiết kiệm nhiên liệu với lượng tiêu thụ 4,1 lít/ 100km và lượng phát thải khí CO2 thấp chỉ 95 g/km và bảo hành 10 năm cho pin hybrid.

Phần đuôi xe có thiết kế góc cạnh cân đối

Mâm đa chấu 17 inch kết hợp hai tông màu trắng đen

Đèn hậu LED hình chữ C

Xe được trang bị nội thất với màn hình cảm ứng kích thước 7 inch kết nối USB, AUX, Bluetooth, trang bị an toàn với 7 túi khí (phía trước, bên, rèm, đầu gối của người lái xe), ghế vải màu đen. Ở phiên bản 1.8 Hybrid cao nhất xe được trang bị đầy đủ bổ sung thêm gói trang bị an toàn Safety Sense giúp tăng cường các tính năng an toàn chủ động và bị động trên xe bao gồm: Cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ, tự động phanh khẩn cấp, cảnh bảo chệch làn đường, đèn pha tự điều chỉnh độ cao, và kiểm soát hành trình thích ứng... C-HR cũng là một sản phẩm phát triển dựa trên nền tảng toàn cầu của Toyota (TNGA).

Vô lăng ba chấu được bọc da

Hộp số CVT giả lập 7 cấp số

Tất cả khách hàng ở Thái Lan đều muốn đa dạng về thiết kế của sản phẩm, đó là lý do Toyota Thailand cung cấp một loạt các phụ kiện TRD cho các sản phẩm của mình. Toyota C-HR 2018 phiên bản TRD thể thao có giá bán chưa bao gồm thuế từ 1.169.000 BATH (khoảng 984 triệu VNĐ). Hiện chưa có thông tin gì về kế hoạch Toyota Việt Nam sẽ phân phối dòng C-HR này ở thị trường trong nước.