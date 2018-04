So sánh Honda Accord 2019 và Nissan Altima 2019 sắp về Việt Nam

Thứ Năm, ngày 05/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Honda Accord 2018 và Nissan Altima 2019 là hai sản phẩm toàn cầu của hai hãng xe Nhật Bản có thể về Việt Nam tương lai gần

Nissan đã ra mắt Altima 2019 hoàn toàn mới tại Mỹ, xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc như: Mazda 6, Toyota Camry, Honda Accord hay Hyundai Sonata... Hãy cùng so sánh Nissan Altima 2019 và Honda Accord 2018 - Hai mẫu sedan rất có thể sẽ có mặt tại Việt Nam trong tương lai.

1. Phần đầu xe

Bước sang thế hệ thứ 5, Nissan Altima 2019 đã thay đổi hoàn toàn về thiết kế với ngôn ngữ mới '' V-Motion 2.0''. Tại đây xe sẽ cạnh tranh với Honda Accord 2018 thế hệ thứ 10. Thiết kế phần đầu Altima 2019 mang hơi hướng thể thao và ấn tượng với người đối diện hơn đối thủ Accord 2018 với thiết kế điềm đạm và tinh tế. Cả hai cùng sử dụng đèn pha LED, mặt că lăng tạo hình chữ ''V''

2. Nhìn ngang

Kích thước Altima 2019: Chiều dài tổng thể 4.874 mm, rộng 1.828 mm, cao 1.468 mm và chiều dài cơ sở 2.776 mm.

Kích thước Accord 2018: Chiều dài tổng thể 4.880 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.450 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm.

Với phong cách thiết kế hiện đại, hai mẫu sedan đến từ Nhật Bản đều đều trông rất gợi cảm khi nhìn ngang khi thân xe đầy những đường cong dập nổi. Ở vị trí cột C trên hai xe đều được thiết kế phá cách hơn với nẹp chrome bản to làm điểm nhấn so với phong cách thiết kế quen thuộc vuốt dài nhàm chán ở thế hệ cũ. Accord 2018 nhỉnh hơn Altima 2019 về chiều dài cơ sở.

Nhìn từ phía sau, Nissan Altima 2019 thiết kế phần đuôi xe trông đầy đặn với những đường nét thẳng tấp trông rất ''cứng'' rất dứt khoát, bộ khuếch tán đặt thấp và ống xả đối xứng hai bên trông rất thể thao. Honda Accord 2018 có thiết kế phần đuôi xe trong già dặn hơn, cụm đèn hậu tạo hình chữ ''C'' hình con tôm tương như đàn em Civic 2017. Accord thích hợp với khách hàng trung niên vốn không đòi hỏi quá nhiều về thiết kế trẻ trung phong cách.

Về nội thất, Nissan Altima 2019 được trang bị màn hình điều khiển hỗ trợ lái xe kích thước 7 inch (ADAD), vô lăng hình tam giác ''huyền thoại'' đã được thay thế bằng vô lăng ba chấu vát phẳng đáy thiết kế hiện đại tinh tế hơn, trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch hỗ trợ: Apple CarPlay và Android Auto, kết nối 4G LTE. Xe còn có tính năng như mở khóa cửa ra vào hoặc khởi động động cơ thậm chí có thể truy cập thông qua đồng hồ thông minh Apple Watch hay Android Wear tương thích.

Nội thất Accord 2018 được trang bị màn hình cảm ứng TFT 8" inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto với núm xoay điều khiển âm lượng bố trí cân đối, đẹp mắt, trang bị thêm hệ thống hiển thị trên kính lái (HUD), sạc không dây, kết nối 4G LTE. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống Honda Link hỗ trợ người lái các thông tin về đường xá, khoá - mở xe từ xa, khởi động động cơ, cảnh báo lỗi và ghi lại tốc độ.

Nissan Altima 2019 được trang bị nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái xe như: Camera 360 độ với phanh khẩn cấp tự động và phát hiện người đi bộ (Pedestrian Detection), hệ thống hỗ trợ lái bán tự động ProPilot Assist cho các phiên bản: SV, SL và Platinum, tính năng tự đỗ xe (ProPILOT Park), hệ thống cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Warning - LDW), cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lùi (Rear-Cross Traffic Alert (RCTA)...

Honda trang bị công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn cho tất cả phiên bản Accord 2018 bao gồm: nhiều camera và cảm biến cho phép xe tự động giữ khoảng cách với xe trước, hệ thống cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Warning - LDW) và phanh tự động khi phát hiện nguy cơ va chạm. Hệ thống nhận diện biển báo giao thông và hiển thị chongười lái, camera lùi 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảm biến đỗ trước - sau, cảnh báo phương tiện phía sau và cảnh báo tập trung cho tài xế...

Nissan Altima 2019 có hai phiên bản động cơ xăng bao gồm: 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 244Nm và động cơ 2.0L tăng áp công nghệ VC-Turbo cho công suất 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp (CVT) cho tất cả các phiên bản, Altima 2019 sử dụng hệ dẫn động bốn bánh (AWD) cho bản 2.5L, các phiên bản sử dụng động cơ 2.0L đi kèm hệ dẫn động cầu trước (FWD). Xe có tổng cộng 5 phiên bản cho khách hang lựa chọn gồm: S, SR, SV, SL và Platium.

Tại thị trường Mỹ, Honda Accord 2018 được trang bị 2 động cơ và 4 phiên bản bao gồm: Động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1,5 lít tăng áp và 2.0 lít, bên cạnh đó xe còn có 2 phiên bản hybird sử dụng hai động cơ 1.5L và 2.0L này. Ở phiên bản 1.5L tăng áp, xe cho công suất tối đa 192 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260 Nm tại dải vòng tua từ 1.500 - 5.000 vòng/phút. Accord 2018 có hai loại hộp số: Sàn 6 cấp (6 AT) và tự động vô cấp (CVT) và tự động 10 cấp (10 AT). Dẫn động cầu trước (FWD) cho tất cả các phiên bản. Xe có tổng cộng 5 phiên bản cho khách hang lựa chọn gồm: LX, Sport, EX, EX-L và Touring.

Hiện tại, Nissan Việt Nam đang phân phối Teana (Altima tên gọi tại Mỹ) được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Dự kiến sau khi được bán ra tại Mỹ vào quý III năm nay, trong tương lai gần có thể Nissan Việt Nam sẽ giới thiệu Altima mới tại thị trường Việt, với phiên bản động cơ 2.0L tăng áp lợi thế về thuế.

Về phần Honda Accord 2018, Accord và Civic mới đều là sản phẩm toàn cầu của Honda, nó sẽ không khác biệt về thiết kế như Toyota Camry bản Mỹ và châu Á. Hy vọng Honda Việt Nam sẽ sớm giới thiệu Accord 2018 cho thị trường Việt. Với sự có mặt của cặp đôi Honda Accord 2018 và Nissan Altima 2019 tại Việt Nam trong tương lai, người tiêu dùng trong nước sẽ có thêm nhiều lựa chọn sedan hạng D chất lượng.

Honda Accord 2018 có giá khởi điểm từ 23.750 USD (khoảng 538 triệu VNĐ) cho bản LX 1.5L

Nissan hiện tại chưa công bố giá bán cho Altima 2019