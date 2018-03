"Siêu sedan" BMW M5 mạnh 600 mã lực ra mắt Đông Nam Á

Chủ Nhật, ngày 01/04/2018 06:00 AM (GMT+7)

Xe BMW Sự kiện:

Chiếc sedan của BMW mạnh lên đến 600 mã lực, không hề thua kém các siêu xe khác

Tại triển lãm Bangkok Motor Show 2018, BMW đã mang đến chiếc “siêu sedan” M5, chiếc sedan mạnh nhất của dòng 5-Series. BMW M5 được gọi là “siêu sedan” vì ngoại hình tương tự những chiếc sedan tiện nghi khác nhưng lại mang trong mình sức mạnh lên đến 600 mã lực, một con số không hề thua kém các siêu xe hàng đầu thế giới.

Phần đầu của BMW M5 là lưới tản nhiệt to bản với các nan kép được sơn đèn và viền mạ chrome, hệ thống đèn pha LED Laserlight hoàn toàn mới của BMW cho độ sáng mạnh hơn nhưng lại tiết kiệm điện hơn đến 30% so với đèn cũ.

BMW trang bị cho M5 nhiều bộ phận làm từ vật liệu nhựa gia cường thêm sợi carbon như: ốp gương, bộ khuếch tán sau, mui xe,…Tất cả nằm trong gói nâng cấp “First Edition” trị giá 18.300USD bao gồm ống xả M-Sport, mâm M Sport kích thước 20 inch, màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins Diamond và gói M Driver's Package can thiệp vào động cơ giúp chiếc xe đạt tốc độ tối đa lên đến 305 km/h.​

Trái tim của BMW M5 2018 là khối động cơ xăng V8 dung tích 4.4L tăng áp kép ( Twinpower Turbo cho công suất tối đa 592 mã lực và momen xoắn cực đại 750Nm. Sức mạnh được truyền tới hệ dẫn động bốn bánh X-Drive thôg qua hộp số tự động 8 cấp M Steptronic với 3 chế độ lái Efficient, Sport và Sport Plus.​

Xe sử dụng hệ thống phanh hiệu suất cao trước sau với kẹp phanh M tiêu chuẩn, trang bị mâm kích thước 19-inch cùng lốp Michelin kích thước 275/40R19 ở bánh trước và mâm 20 inch lốp 285/35R20 ở bánh sau.

Với những đặc tính kỹ thuật và trang bị tiện nghi như trên, BMW M5 được chọn làm xe an toàn (Safetycar) cho giải đua MotoGP, tuy nhiên chiếc M5 được sử dụng làm xe an toàn được trang bị bộ khung an toàn giống với chiếc M4 GTS và một vài chi tiết làm từ sợi carbon khác với xe tiêu chuẩn, ngoài ra xe còn được dán bộ tem phối ba màu xanh, xanh đậm và đỏ, đèn báo hiệu LED được trang bị ở nóc xe và vị trí lưới tản nhiệt.

BMW cung cấp các màu sơn cho M5 2018 như: Đen (Azurite Black Metallic), Vàng Champagne (Quartz Champagne), Nâu (Almandine Brown Metallic) và Bạc (Rhodonite Silver Metallic)... BMW M5 2018 là mẫu sedan cân bằng giữa tính thể thao và sự sang trọng để sử dụng hằng ngày hay ngẫu hứng thực hiện những pha bức tốc trên đường. Với sức mạnh lên đến 600 mã lực từ động cơ V8 tăng áp - BMW M5 có công suất ngang ngửa “siêu bò” Lamborghini Huracan LP580-2 (mạnh 610 mã lực). Tại Mỹ, BMW M5 (F90) có giá bán từ 102.600 USD (khoảng 2,3 tỷ VNĐ).​