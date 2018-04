Đối thủ của Honda CR-V 2018: Subaru Forester 2019 tương lai về Việt Nam

Đối thủ của Honda CR-V, Nissan X-Trail và Toyota RAV4: Subaru Forester 2019 thế hệ hoàn toàn mới

Tại triển lãm New York Auto Show 2018, Subaru đã ra mắt chiếc SUV Forester 2019 thế hệ hoàn toàn mới với nhiều thay đổi về nội ngoại thất, trang bị tốt hơn và động cơ được cập nhật để tăng tính cạnh tranh hơn với các đối thủ.

Bước sang thế hệ mới 2019, Subaru Forester đã chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform hoàn toàn mới tương tự như dòng XV hay Impreza mới. Xe có chiều dài tổng thể 4.625 mm, rộng 1.815 mm, cao 1.730 mm, khoảng sáng gầm xe 220 mm. So với thế hệ cũ, xe có chiều cơ sở dài hơn 30,5mm (1.2 inch), nhằm mang đến nhiều không gian nội thất hơn đặc biệt cho hành khách ở phía sau. Ngoại thất xe cũng có một số thay đổi về đèn pha trước, hốc gió và đèn sương mù, nẹp hông và cụm đèn hậu và cản sau... tuy nhiên, tổng thể vẫn không thay đổi quá nhiều.

Về động cơ, động cơ 4 xy-lanh phẳng (H4; SUBARU BOXER®) dung tích 2.5L đã được tùy chỉnh lại nâng công suất lên 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238Nm (tăng 12 mã lực và 2,7Nm so với phiên bản trước đó). Hệ thống Auto Start/Stop ngắt động cơ giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí xả. Subaru cho biết, Forester 2019 tiêu thụ khoảng 8,6 lít/100km (33 MGP). Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh (all-wheel-drive) qua hộp số tự động vô cấp (CVT).

Về nội thất, Subaru trang bị cho Forester 2019 với những tiện nghi như: Điều hoà tự động, hệ thống thông tin giải trí với màn hình kích thước 6.5 inch tiêu chuẩn, nhưng người mua có thể nâng cấp lên màn hình 8 inch, màn hình tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, kết nối USB... cửa sổ trời toàn cảnh (Panoramic moonroof)... Về an toàn, xe được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động và bị động, trang bị gói hỗ trợ lái xe EyeSight® bao gồm loạt hệ thống an toàn như: Chống va chạm (Pre-Collision Braking), hệ thống điều khiển bướm ga phòng tránh va chạm (Pre-Collision Throttle Management), ga tự động (Adaptive Cruise Control), cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Warning), hệ thống cảnh báo đảo làn đường (Lane Sway Warning ) và hệ thống cảnh báo giao thông phía trước (Lead Vehicle Alert).

Hiện tại Subaru chưa công bố giá bán cho Forester 2019, xe sẽ có tổng cộng 4 phiên bản bao gồm: Premium, Sport, Limited và Touring. Đặc biệt ở phiên bản thể thao ''Sport'' mới, xe được trang bị lưới tản nhiệt đen bóng, mâm 18 inch, cản trước sau, nẹp hông, thanh gá nóc với những chi tiết màu cam ấn tượng, nội thất ghế bọc da với một số chi tiết trang trí ở táp-lô như cửa gió, dưới cần số, đường chỉ khâu màu cam nổi bật. Trên phiên bản Sport và Touring, xe được trang bị hộp số tự động vô cấp (CVT) có chế độ giả lập sang số thể thao 7 cấp với lẫy chuyển số.

Subaru đã thay đổi Forester ở phiên bản 2019, thêm phiên bản Sport hướng đến khách hàng năng động, những đối tượng trẻ. Cập nhật thêm nhiều trang bị an toàn, công nghệ mới nhằm cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác trong phân khúc như: Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail hay Toyota RAV4...

Trong tương lai, Forester 2019 chắc chắn sẽ được giới thiệu tại Việt Nam. Subaru Forester là mẫu SUV được đánh giá cao tại Việt Nam, tuy nhiên giá thành là một trong những rào cản lớn nhất tại thị trường Việt khi Subaru Forester có giá bán cao nhất nhì phân khúc nếu so với giá của các đối thủ.