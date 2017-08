Thao thức vì 5 khuôn ngực đẹp nhất Hollywood

Thứ Ba, ngày 29/08/2017 00:17 AM (GMT+7)

Ai nói những người có vòng 1 đẹp đã hết thời thì hãy đọc ngay bài này!

Thời gian đổi thay, những tiêu chuẩn về vẻ đẹp con người cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Nhưng có một tiêu chuẩn bao năm qua vẫn bất biến, đó là tiêu chuẩn về vòng 1!

Đó là lý do mà tại sao, người ta có rất nhiều những bảng xếp hạng về người đẹp trên thế giới, nhưng bảng xếp hạng những mỹ nhân sở hữu khuôn ngực đẹp tự nhiên vẫn cứ thu hút đông đảo người theo dõi nhất.

Thử xem năm 2017 này, đâu là mỹ nhân được truyền thông thế giới ưu ái tặng cho danh hiệu “Mỹ nhân sở hữu vòng 1 đẹp nhất” nhé!

Đã 42 tuổi nhưng chưa khi nào Christina Hendricks vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Đôi gò bồng đảo của nữ diễn viên U50 được biết luôn là hình mẫu của các cô gái khi tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Lên tới 107cm nhưng vòng 1 của người đẹp tương đối săn chắc, tròn trịa nên không tạo cảm giác “ngộp thở”. Christina Hendrick cũng rất chăm chỉ diện những chiếc đầm khoét sâu hoặc cúp ngực để khoe tối đa vòng 1. Đây cũng được coi là vũ khí giúp người đẹp khẳng định chỗ đứng của mình tại Hollywood nhiều năm qua.

2. Scarlett Johansson

Mặc cho người ưa kẻ ghét, sức hút cùng sự quyến rũ của Scarlett Johansson là không thể phủ nhận! Vòng 1 hoàn hảo cùng đường cong như mời gọi, gương mặt xinh đẹp không tì vết của nữ diễn viên The Avengers giúp cô mặc đẹp cả những bộ cánh tưởng như là thảm họa. Có một số nguồn tin cho rằng người đẹp đã nhờ cậy tới dao kéo để giảm bớt kích cỡ cặp tuyết lê nhưng cho tới nay, chưa thấy có ai phàn nàn khi ngắm nhìn Scarlett Johansson.

3. Gemma Atkinson

Cô bồ cũ của C.Ronaldo luôn khiến các đấng mày râu đứng ngồi không yên mỗi khi xuất hiện trong các bộ ảnh bán nude bởi cặp tuyết lê quá hoàn hảo! 94cm là kích cỡ đôi gò bồng đảo của Gemma Atkinson - đôi gò bồng đảo mà mọi phụ nữ đều ao ước còn mọi đàn ông đều khao khát. Cô nàng người mẫu kiêm diễn viên cũng bày tỏ sự hài lòng với đường cong trời phú của mình bằng cách thường xuyên diện những trang phục kiệm vải cực hút mắt.

4. Kate Upton

Đệ nhất mỹ nhân phồn thực làm sao vắng mặt trong danh sách này? Với vòng 1 lên tới 100cm cùng thân hình cực bốc lửa, Kate Upton là đối thủ đáng gờm của mọi mỹ nhân trên thế giới khi nói về độ gợi cảm. Đã bốc lửa thì chớ, chân dài 1m78 còn là một cô nàng sành sỏi thật sự về thời trang khi luôn biết cách khiến mình tỏa sáng ở mọi nơi cô xuất hiện, bất kể là trên thảm đỏ, trong phòng gym hay ngoài đường phố.

5. Katy Perry

Không “đồ sộ” như những mỹ nhân ở trên nhưng đôi gò bồng đảo 91 cm của Katy Perry vẫn cứ được đánh giá cao vì độ săn chắc, vừa vặn. Giọng ca Chained to the rhythm cũng ngày càng táo bạo hơn trong khoản ăn vận. Ở mỗi sự kiện cô góp mặt, Katy thường chọn những trang phục giúp làm nổi bật đường cong, khoe khéo vòng 1 nhưng tuyệt đối không phô phang. Đó có lẽ là lý do giúp cô có một chỗ trong bảng xếp hạng này dù nhan sắc không thực sự xuất sắc.