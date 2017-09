Thứ Ba, ngày 05/09/2017 10:16 AM (GMT+7)

Sở dĩ so sánh thân hình của Christina với quả bong bóng là do quá trình tăng cân và giảm cân đến chóng mặt của cô. Có rất ít nữ nghệ sĩ có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng 1 cách đáng kinh ngạc như nữ diva của làng nhạc Âu Mỹ.

Dáng vóc đáng ganh tị thời con gái

Christina Aguilera vốn dĩ được biết đến với ngoại hình mảnh mai. Không chỉ riêng tài năng trời phú mà cơ thể của cô từng là niềm mơ ước của rất nhiều thiếu nữ. Thân hình “mình hạt sương mai” giúp cho Christina luôn trông hoàn hảo ở mọi bộ trang phục.

Christina những năm còn là nghệ sĩ trẻ

Hình ảnh mảnh mai nhưng đầy khỏe khoắn chính là thương hiệu của cô suốt khoảng thời gian dài

Năm 2006 chính là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Christina

Thậm chí, khoảng thời gian đó, cô còn có cơ bụng. Nét đẹp của Christina càng ấn tượng hơn khi cô nhuộm nâu làn da của mình. Nếu để nói về một nữ nghệ sĩ vừa gợi cảm vừa khỏe khoắn trong khoảng thời gian đó thì Christina chính là cái tên đầu tiên.

Tăng cân đột ngột vì mang thai

Năm 2007, Christina mang thai đứa con đầu lòng của mình. Đi kèm với niềm vui đó, cô vẫn phải đối mặt với việc thay đổi ngoại hình của một người mẹ mang thai. Công chúng nhìn thấy cơ thể của nữ diva có chiều hướng “tròn trịa” hơn nhưng vẫn còn ở mức chấp nhận được.

Việc mang thai khiến cho cân nặng của Christina trở nên khó kiểm soát

Sau khi sinh con và trở lại showbiz vào năm 2008, Chistina vẫn giữ nguyên thân hình đẩy đà. Trông cô lúc này có vẻ có sức sống hơn nhưng công chúng vẫn muốn nhìn thấy một Christina Aguilera quyến rũ khi xưa.

Thân hìn kém gọn gàng của Christina sau khi sinh con

Giảm cân ngoạn mục trong vòng 1 năm

Thế nhưng chỉ trong 1 năm sau đó, tại một buổi tiệc ở Las Vegas, công chúng lại “mắt tròn mắt dẹt” khi nhìn thấy thân hình thon thả bất ngờ của cô. Được biết, Christina giảm cân để tham gia bộ phim Burlesque năm 2009.

Chỉ trong vòng 1 năm cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng

Nhiều nhận xét cho rằng, Christina không chỉ lấy lại được thân hình mảnh dẻ mà còn trông xinh đẹp và đầy sức sống hơn xưa. Làn da nâu rám nắng khi xưa tuy không còn nhưng nét đẹp thời điểm bấy giờ khiến Christina trông kiêu sa và quyến rũ hơn.

Việc giảm cân của Christina là do yêu cầu công việc

Mất kiểm soát cân nặng do stress

Nhưng hình ảnh xinh đẹp đó của Christina duy trì không được lâu khi năm 2010, cô đối mặt với việc li hôn và rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Nhiều nguồn tin cho biết, nữ danh ca bị stress nặng và phải tìm đến rượu và thức ăn để giải tỏa. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc mất cân đối cơ thể đến mức không thể kiểm soát được của cô.

Thân hình của cô bắt đầu đẩy đà trở lại

Công chúng cũng phát hoản bời dấu hiệu tăng cân chưa dừng lại của Christina

Nữ ca sĩ “Candy man” tăng đến 18kg và đỉnh điểm nhất là vào năm 2012, không ai còn có thể nhận ra một Christina Aguilera mảnh mai khi nào. Trong khoảng thời gian đó, cô dường như đi theo hình tượng “Béo xinh” và có một trang web hẹn hò sẵn sàng chi 1 triệu USD để Aguilera nhận lời làm người phát ngôn và đại diện cho những người phụ nữ “Béo và xinh”.

Đình điểm của sự thừa cân chính là năm 2012

Nhưng dường như Christina vẫn rất tự tin với ngoại hình này

Kết quả của việc giảm 22kg

Mặc dù hài lòng với cơ thể thừa cân của mình nhưng không thể phủ nhận Christina vẫn phải chịu áp lực từ công chúng về ngoại hình của mình, đây cũng là nguyên do khiến cô không tiếp tục đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên cho chương trình The Voice US.

Cân nặng của cô có chiều hướng giảm xuống

Chỉ 1 năm sau đó, Christina xuất hiện một lần nữa với thân hình giảm cân trông thấy. Kể từ lúc đó, việc giảm cân “thần thánh” của cô trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Christina cũng không ngần ngại chia sẻ quá trình và bí quyết lấy lại vóc dáng của mình.

Cô giảm 22kg thành cô trong vòng 1 năm

Bí quyết giảm cân nhanh chóng của cô là dành thời gian vui chơi với cậu con trai của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi và thường tham gia tập luyện thể thao cùng huấn luyện viên Tee Sorge, kết hợp với việc tập yoga. Bên cạnh đó là chế độ ăn uống kiêng khem hợp lý.