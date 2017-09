“Rắn chúa” Taylor Swift đẹp nuột nà nhờ những bí quyết ít ai ngờ

Không chỉ hát hay, kiếm tiền giỏi, Taylor Swift còn là một biểu tượng nhan sắc trong showbiz

Không chỉ khiến cả thế giới phải nể phục với tài năng âm nhạc, nàng “rắn chúa” Taylor Swift còn sở hữu nhan sắc vạn người mê với vóc dáng chuẩn siêu mẫu cùng gương mặt thanh tú.

Bên cạnh việc chăm chỉ cập nhật những ca khúc hot nhất của cô nàng thì bí quyết làm đẹp của giọng ca Look what you make me do cũng là điều được nhiều chị em quan tâm.

Thử xem nữ ca sĩ 27 tuổi đã làm những gì để sở hữu sắc vóc nuột nà như hiện tại nhé!

Thích ăn và nấu ăn

Thật khó tin là một ngôi sao như Taylor lại đam mê việc bếp núc, nhưng đó hoàn toàn là những gì đang diễn ra! Taylor Swift vào bếp rất thường xuyên bởi bản thân cô cũng có niềm đam mê bất tận với thức ăn. Khác với nhiều cô gái phải kiêng khem thật hà khắc mới có được vóc dáng mảnh mai, Taylor không phải tạng người dễ tăng cân nên có thể ăn mọi thứ mình thích.

Tuy nhiên, để sở hữu đường cong nuột nà như hiện tại, nữ ca sĩ cũng hạn chế các thực phẩm chứa đường, cà phê và đồ uống có ga. Thay vào đó, cô uống nhiều nước lọc, ăn sữa chua, sandwich, salad và thường bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng khổng lồ.

Chạy bộ để giúp đôi chân săn chắc

Không phải là người cần đến thể dục thể thao để giảm cân song Taylor ý thức được rằng, nếu thiếu đi sự săn chắc, trông mình sẽ chẳng quyến rũ tí nào! Và thế là cô dành mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ trên máy chạy, chạy cho tới khi mồ hôi tuôn ra như suối mới thôi vì với Taylor, khi mồ hôi toát ra là lúc cơ thể được thải độc, chất béo được đốt cháy. Đặc biệt, chạy bộ cũng giúp giọng ca Shake it off sở hữu đôi chân không tì vết, luôn thẳng tắp và không một lạng mỡ thừa.

Chỉ son đỏ là đủ đẹp

Ngoài những sự kiện cần đến chuyên gia trang điểm riêng thì Taylor Swift khá lười trong việc make up. Sẵn có đường nét hài hòa và làn da mịn màng nên nữ ca sĩ chỉ cần tô thêm chút son là có thể ra phố đối diện với đội ngũ paparazzi. Đặc biệt, son đỏ là màu son yêu thích nhất của Taylor. Nó khiến cô trở nên rạng rỡ, tự tin và đầy quyền lực như một nữ hoàng.

Bí quyết thoa son đẹp của Taylor là thoa một lớp đầu tiên, dùng giấy ăn thấm nhẹ, thoa tiếp lớp thứ hai... Cứ như vậy cho tới khi đạt được sắc độ yêu thích. Đó có lẽ là lý do dù sử dụng cùng một cây son nhưng hiếm ai cho ra được màu son tươi tắn, ấn tượng như Taylor.

Dưỡng da bằng đồ rẻ tiền

Bạn có thể nghĩ rằng, với một người giàu có như Taylor Swift thì việc sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền, thậm chí vô cùng đắt là điều tất yếu. Nhưng không! Cô nàng này làm biếng tới nỗi thường chạy ngay ra những cửa hàng dược mỹ phẩm gần nhà, có gì thì mua nấy. Lúc thì là bông tẩy trang, lúc là tẩy da chết. Thậm chí, Taylor còn sử dụng đúng một loại kem dưỡng da ban đêm cho cả sáng và tối! Giản tiện và tiết kiệm tới không ngờ đúng không nào?