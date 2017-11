Vân Hugo sở hữu hình xăm trên ngực và cổ tay

Đầu tiên trong danh sách này phải kể tới nữ MC nóng bỏng nhất vịnh Bắc bộ - Thanh Vân Hugo. Cô từng bày tỏ về việc xăm mình như sau: "Xăm bây giờ không còn là sở thích, trào lưu hay để chứng tỏ bản thân nữa, mà thực sự là một nghệ thuật. Đã là nghệ thuật thì sẽ đa chiều, có người cảm nhận được, có người không! Nhưng có một điều chắc chắn là, việc phán xét một người xăm hình là có vấn đề về đạo đức hay phẩm chất thì chỉ đến từ những người thích chê bai người khác...

Là ai cũng có quyền riêng tư, miễn là không xâm phạm tới người khác!... Người ta có thể xăm hình, và người ta vẫn có thể đạt được những thành tựu mà cả đời bạn cũng không bao giờ có được! Cứ ở đáy giếng của mình mà bĩu môi, bạn nhé."

Bà mẹ đơn thân sở hữu hình xăm kim cương trên ngực, cổ tay và hình đôi cánh phía sau lưng. Chúng đều mang trong mình những ẩn ý sâu sắc mà không phải ai cũng biết.

Hình xăm viên kim cương biểu trưng cho sự cứng rắn, giúp cô tránh sự tổn thương trong chuyện tình cảm

Hình xăm đôi cánh được nối với nhau bằng dòng chữ tiếng Anh "Born tobe free" (tạm dịch - Sinh ra để tự do) của Vân Hugo mang ẩn ý hãy làm bất cứ thứ gì mình thích

Ngoài Vân Hugo, Bảo Anh cũng từng chia sẻ về việc xăm hình. Cô cho biết: "Mọi người cứ nghĩ hình tượng của tôi là mong manh, là thiên thần, nên khi biết tôi xăm mình mọi người mới bất ngờ. Nhưng tôi là tôi, tôi có cá tính và suy nghĩ riêng, tôi không phải thiên thần. Tính cách của một con người đâu thê chỉ đánh giá qua hình xăm. Tôi không hối hận khi đã quyết định xăm mình."

Một vài hình xăm trên người Bảo Anh, trong đó có dòng chữ Music trên đùi phải

Không chỉ Vân Hugo, Bảo Anh xăm mình cá tính, làng giải trí còn có nhiều mỹ nhân khác từng thực hiện điều này như: Tóc Tiên, Minh Triệu, Ngô Thanh Vân, Sĩ Thanh, Hòa Minzy...

Sĩ Thanh sở hữu hình xăm khá hiểm hóc bên hông

Tóc Tiên xăm hình bên mạn sườn dòng chữ What doesn't kill me, makes me stronger (tạm dịch: Điều gì không giết được tôi, sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn). Đây là một câu hát trong bài hát What doesn't kill me của Kelly Clarkson

Diễn viên Yaya Trương Nhi sở hữu hình xăm hoa mẫu đơn phía sau lưng, trông rất gợi cảm

Hòa Minzy từng xăm tên người yêu cũ trên ngực và có thêm hình xăm phía sau lưng

Hương Tràm xăm dòng chữ bí ẩn phía sau lưng

Người mẫu Minh Triệu xăm ở lưng và eo

Ngô Thanh Vân xăm hình ở sau bả vai và cổ tay

MC Phương Mai xăm dòng chữ dọc sống lưng mang ý nghĩa - ngọc trong sen, phật trong tâm và thêm 2 hình xăm trên bả vai, mạn sườn

Tú Vi xăm nhiều hình bí ẩn sau lưng