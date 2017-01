Mỹ nữ xứ cờ hoa lắc hông giữ dáng khiến CR7 mê mẩn

Cô gái Mỹ này được ví von như cô nàng có điệu nhảy lắc mông sexy nhất thế giới sau khi ca khúc "Twerk It Like Miley" ra đời.



Những điệu nhảy lắc mông cuồng nhiệt để giữ dáng của cô gái Mỹ

Sau khi ca khúc Twerk It Like Miley phát hành, điệu nhảy lắc mông trở thành trào lưu "làm mưa làm gió" trên nhiều sân khấu ca nhạc, các MV và mạng xã hội. Trong đó, vũ công - ca sĩ Mỹ Lexy Panterra được đánh giá là cô nàng có điệu nhảy lắc mông sexy nhất thế giới. Lexy Panterra từng "gây bão" mạng xã hội khi điệu "twerk" theo phong cách tự do của cô trong MV Lean on hút hơn 100 triệu lượt xem

Cô nàng sinh năm 1989 cho biết "twerk" nói cách khác chính là lắc hông ở tư thế chùng chân, phần mông cũng chuyển động theo đó. Người đẹp trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ điệu nhảy này. Gần đây, Panterra đã cho ra mắt single mới mang tên Lit khiến fan đứng ngồi không yên vì giọng hát quá mượt mà lại kết hợp thêm điệu nhảy lắc mông thú vị.

Người đẹp còn gây xôn xao khi lọt vào mắt chân sút nổi tiếng Cristiano Ronaldo (CR7), được anh chàng follow trên Instagram. Nhiều người đồn đoán cả hai đang hẹn hò nhưng cũng có thông tin nói rằng anh chàng chỉ đơn thuần yêu thích điệu nhảy "twerk" của cô mà thôi.

Bí quyết giữ dáng của Panterra được nhiều người học hỏi theo:

Đốt cháy calo bằng điệu nhảy lắc mông

Cô nàng thường xuyên sử dụng điệu nhảy này trong các MV của mình

Vẻ đẹp kết hợp giữa sự mạnh mẽ, cá tính và nữ tính, quyến rũ của của Lexy Panterra giúp cô thu hút gần 2 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Người đẹp chia sẻ, bí mật hình thể mê người của mình là nhờ điệu nhảy lắc mông mang lại.

"Twerk" luôn đi đôi với các thể loại âm nhạc sôi động, giúp cơ thể dễ dàng lắc lư. Hình thức vũ đạo này giúp đốt cháy mỡ thừa vô cùng hiệu quả, cải thiện số đo vòng eo và kích cỡ vòng 3. Khác với các bài tập cardio nhàm chán, "twerk" đem lại sự hứng thú và hiệu quả cao khi tập luyện.

Lexy Panterra đã sớm nhận ra phương pháp giữ dáng tốt nhất với bản thân là nhảy múa, vũ đạo. Cô tập luyện rất chăm chỉ và có thể ở phòng tập nhiều giờ liền mà không mệt mỏi. Panterra còn kết hợp "twerk" với sexy dance và cardio để tạo thành chương trình tập luyện hoàn hảo.

Tập luyện đa dạng kết hợp ăn uống chọn lọc

Không chỉ tập lắc mông hay các vũ đạo đơn thuần, ca sĩ còn múa ba lê, nhảy hip hop... để giảm cân nhanh mỗi khi cần. Cô còn học chơi cầu lông, tennis để toát mồ hôi nhanh, giúp đốt chát calo đáng kể. Ngoài ra vào buổi sáng, Lexy Panterra sẽ ra các công viên tập erobic, tập chống đẩy.

Khi đến phòng tập gym, vũ công Mỹ lựa chọn các bài tập gánh tạ, bước gập gối và cardio. Vì bản thân là một vũ công nên cô không tập với tạ nặng vì sẽ tạo ra cơ bắp thô cứng, thay vào đó, cô tập đi tập lại nhiều lần với tạ nhẹ.

Về chế độ ăn uống, Lexy Panterra bắt đầu ngày mới bằng một vài quả trứng với trái bơ hay bơ đậu phộng rồi nướng lên. Các bữa ăn khác trong ngày chú trọng nhiều protein và chất xơ, loại trừ thực phẩm nhiều đường, tinh bột.

Những hình ảnh chăm chỉ tập luyện của Lexy Panterra

Nhờ vậy mà cô nàng 8X xứ cờ hoa có một thân hình nuột nà, thon gọn