Thứ Năm, ngày 28/12/2017 00:21 AM (GMT+7)

Năm nay 29 tuổi, Jemma Lucy là cô người mẫu, diễn viên nổi lên từ các show truyền hình thực tế tại Anh như Ex on the Beach, Big Brother...

Cô đào thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu còn được biết đến với biệt danh “mỹ nhân xăm trổ” vì sở hữu cực nhiều hình xăm phủ kín cơ thể.

Ngoài xăm trổ, Jemma Lucy còn nổi tiếng là người tôn thờ thân hình phồn thực.

Hình ảnh mới nhất của cô nàng trên một bãi biển thuộc quần đảo Gran Canaria cho thấy vòng 1 và vòng 3 của mỹ nhân Anh đã “khủng” ngang nhau.

Trong một khoảnh khắc, cô nàng lộ cả “nhũ hoa” trước ống kính paparazzi nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau 2 lần dao kéo vòng 3, Jemma Lucy được cho là sở hữu vòng 3 lên tới 92cm.

So với chiều cao 1m70 của người đẹp, vòng 3 ấy đã được coi là khá đồ sộ.

Vậy nhưng Jemma Lucy chưa hề có ý định sẽ dừng lại công cuộc “bơm vá”.

Ngôi sao truyền hình thực tế chia sẻ với báo chí rằng cô muốn tăng kích cỡ vòng 3 lên...gấp đôi!

Cảm hứng về thân hình phồn thực mà Jemma Lucy đang đeo đuổi lấy từ Khloe Kardashian - chị gái Kim Kardashian.

Ngoài 2 cuộc trùng tu vòng 3 năm ngoái, người đẹp 29 tuổi còn bơm cả môi để có một bờ môi sexy theo đúng chuẩn hiện đại.

Nhưng sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều, Jemma Lucy đang cân nhắc rút bớt chất độn ở môi để trông tự nhiên hơn.

Cùng với việc thẩm mỹ để hoàn thiện cơ thể, mỹ nhân xăm trổ cũng rất chăm tập tành để giúp cơ thể thêm săn chắc.

Cô thường chạy bộ kết hợp tập tạ và yoga để giúp giảm mỡ bụng.

Biết đâu trong tương lai, Jemma Lucy sẽ là cái tên đánh bật chị em Kardashian về khoản nảy nở?