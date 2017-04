"Chia nụ cười, sẻ cảm thông" tài trợ 70% cho trường hợp khó khăn.

Thứ Ba, ngày 25/04/2017 10:00 AM (GMT+7)

Ông bà xưa có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nụ cười trong cuộc sống thể hiện giá trị của hạnh phúc, mà không phải bất kì điều gì cũng có thể so sánh bằng.

Chính vì vậy, đối với những người khi sinh ra không mang một gương mặt đẹp, một khuôn hàm cân đối, một nụ cười đẹp, đó đã là một thiệt thòi. Vô số những tự ti, mặc cảm về vẻ bề ngoài biến bản thân có một tấm màn chắn vô hình với cuộc sống xung quanh. Đó là chưa kể đến những hoàn cảnh khó khăn, không thể tự mình chi trả một khoản tiền quá lớn để phẫu thuật khắc phục các tình trạng trên. Với họ, một nụ cười đẹp chính là ước mơ.

Nắm bắt và thấu hiểu những điều trên, mong muốn mang đến sự sẻ chia kết nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc gửi đến đông đảo mọi người chương trình “Chia nụ cười – sẻ cảm thông” lần II bằng việc hỗ trợ giảm từ 50 - 70% chi phí phẫu thuật hàm hô móm cho các khách hàng có sổ hộ nghèo, gia đình thuộc diện khó khăn hay cực kì khó khăn. Với trường hợp không nằm trong diện khó khăn sẽ được hỗ trợ 15-45% chi phí phẫu thuật.

Cách thức tham gia

Bước 1: Truy cập tại đây.

Bước 2: Nhấn vào bảng hướng dẫn đăng ký.

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết và gửi nội dung theo yêu cầu: hình ảnh khuôn mặt hiện tại; một đoạn văn mô tả về tình trạng hô móm và cuộc sống hiện tại.

Bước 4: Những cá nhân vượt qua vòng loại sẽ được ban tổ chức liên hệ để được bác sĩ trực tiếp tư vấn và thăm khám.

Bước 5: Công bố giải thưởng, những khách hàng may mắn trúng giải sẽ được bác sĩ trực tiếp trao thưởng và tiến hành phẫu thuật.

Từ thành công của chương trình “Chia nụ cười – sẻ cảm thông” lần thứ nhất năm 2016, JW đã nhận được hàng ngàn lá thư tâm sự, chia sẻ và ủng hộ về hoạt động này từ quý khách hàng yêu mến. Từ thiện cảm đó, năm 2017, JW tiếp tục tổ chức chương trình lần thứ II. Với mong muốn được phần nào góp chút sức lực, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những bạn trẻ có thêm năng lượng, động lực trong cuộc sống.

Hồng Anh 23 tuổi – người may mắn được hỗ trợ phẫu thuật hàm móm, kết hợp chỉnh nha tại JW trong năm 2016 chia sẻ: “Mong ước lớn nhất đời tôi là được mang một khuôn mặt bình thường và nụ cười như bao người. Thật may mắn cho tôi vì điều ước đó đã trở thành sự thực. Tham gia chương trình “Chia nụ cười – sẻ cảm thông” tôi là một trong những người may mắn được Bệnh viện hỗ trợ”.

Hình ảnh Hồng Anh sau khi được TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung – Giám đốc JW phẫu thuật hàm thành công.

Thầy giáo Vũ Đình Thục – chàng trai 14 năm liền không khép được miệng và câu chuyện tình cảm động, quê ở Nam Định thì bày tỏ: “Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi may mắn được Bệnh viện JW thông cảm và chia sẻ 100% chi phí phẫu thuật hàm. Nhờ vậy mà cuộc đời tôi bước sang trang mới. Điều này trước đây trong mơ tôi cũng chưa từng dám nghĩ tới”.

Thầy giáo Vũ Đình Thục “lột xác” sau phẫu thuật chỉnh hàm

Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW bắt đầu nhận hồ sơ đăng kí chương trình “Chia nụ cười – sẻ cảm thông” lần II từ tháng 4 tới hết 15-5-2017.