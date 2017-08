Đẹp chỗ nào, mỹ nhân phải mua ngay bảo hiểm tiền tỷ tiền tấn chỗ ấy!

Giọng ca On the floor đã chi tới 610 tỷ đồng để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với vòng 3 của cô.

Không phải người mẫu nhưng Rihanna cũng chi tới hơn 20 tỷ để mua bảo hiểm cho đôi chân

Mua bảo hiểm chắc chắn không còn là việc xa lạ với mỗi chúng ta. Nhưng với người nổi tiếng, họ lại mua bảo hiểm theo một cách dị biệt hơn, đó là mua bảo hiểm từng phần trên cơ thể!

Đặc biệt với những người sở hữu cơ thể đẹp, họ không ngại mua bảo hiểm cực kỳ đắt giá cho phần cơ thể mà họ thấy tự hào nhất, hoặc là phần cơ thể giúp họ “hái ra tiền”. Đôi khi, giá trị của những món bảo hiểm này có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nghe có vẻ lãng xẹt nhưng nếu giàu và đẹp như những ngôi sao dưới đây, có lẽ bạn cũng sẽ làm như vậy.

1. Taylor Swift - bảo hiểm chân

Luôn nằm trong danh sách những ngôi sao kiếm tiền nhiều bậc nhất nên việc giọng ca Look what you make me do chi bộn tiền để mua bảo hiểm cho đôi chân - vốn là niềm tự hào của nữ ca sĩ là chuyện không hề khó hiểu. Nhưng mua bảo hiểm tới hơn 900 tỷ đồng tiền Việt thì lại là một chuyện thật sự khiến người ta bàng hoàng! Nhưng giả sử, nếu đôi chân nuột nà ấy có bị tổn hại, có lẽ sức hút của Taylor sẽ bị giảm đi ít nhiều, vậy thì lo xa một chút cũng đâu có thừa?

2. Jennifer Lopez - bảo hiểm vòng 3

Từ trước khi thế giới biết tên Kim Kardashian, người ta đã biết rằng Jennifer Lopez có một vòng 3 cực đồ sộ! Vòng 3 nổi tiếng của cô từng khiến nhiều người bàn ra tán vào ở cái thời mà vẻ đẹp phồn thực còn chưa nổi danh như hiện tại và mạng xã hội còn là một thứ gì đó vô cùng xa lạ. Không thể phủ nhận, chính vòng 3 hơn người này đã giúp nữ ca sĩ trở nên uyển chuyển, nóng bỏng hơn trong các MV. Và giọng ca On the floor đã chi tới 610 tỷ đồng để đảm bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra với vòng 3 của cô, công ty bảo hiểm sẽ phải chi cả núi tiền để giải quyết vấn đề.

3. Heidi Klum - bảo hiểm chân

Ở tuổi 44, nhan sắc một thời từng khuynh đảo sàn diễn Victoria’s Secret vẫn cứ trẻ đẹp khó tin, đặc biệt là đôi chân dài và nuột vẫn như thách thức thời gian. Được biết, siêu mẫu đã chi khoảng 23 tỷ đồng để mua bảo hiểm cho mỗi chân, tức là đôi chân vàng ngọc đã tiêu tốn của cô tới 46 tỷ! Thật may mắn cho các công ty bảo hiểm là tới nay, cặp giò quyến rũ của chân dài U50 vẫn chưa gặp sự cố nào.

4. Bette Davis - bảo hiểm eo

Nữ diễn viên quá cố Bette Davis đã qua đời cách đây gần 30 năm nhưng lúc sinh thời, bà đã nổi tiếng với việc chịu chơi, khi dám rút hầu bao tới hơn 600 triệu để mua bảo hiểm cho vòng 2! 600 triệu ở thời điểm hiện tại đối với các ngôi sao kiếm tiền dễ như ăn kẹo có thể không thành vấn đề, nhưng ở vào thời của Bette Davis, đó là cả một tài sản lớn. Sở dĩ cố diễn viên đầu tư như vậy là bởi bà lo sợ việc tăng cân sẽ khiến vòng eo của mình bị ảnh hưởng.

5. Julia Roberts - bảo hiểm nụ cười

Ai cũng biết nụ cười là thương hiệu của nữ “Người đàn bà đẹp” Julia Roberts, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết rằng, cô đã rút túi gần 700 tỷ để mua bảo hiểm cho nó. Với thù lao kếch xù nhận được cho mỗi vai diễn, chưa kể các hợp đồng làm mẫu, quảng cáo thì với ngôi sao của Notting Hill, số tiền ấy có lẽ chỉ bằng cái “móng tay”.

6. Dolly Parton - bảo hiểm vòng 1

Năm nay đã 71 tuổi nhưng vòng 1 trứ danh của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Dolly Parton vẫn cứ khiến người ta ngưỡng mộ. Đó cũng là một phần đã giúp bà nổi tiếng nên việc chi hơn 13 tỷ để mua bảo hiểm cho đôi gò bồng đảo của mình được coi là việc làm hết sức thông minh.