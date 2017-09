Đây là lý do khiến "mỹ nữ đóng cảnh nóng bạo nhất Việt Nam" ngày càng sexy!

Bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên Đập cánh giữa không trung khiến khán giả phải bỏng mắt với những đường cong vô cùng quyến rũ. Được biết, hình ảnh của Thùy Anh đã được cô hướng theo phong cách khỏe khoắn, gợi cảm từ khá lâu và bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để cô cho công chúng nhìn thấy thành quả của mình.

Sự thay đổi một cách ngoạn mục của Thùy Anh

- Thùy Anh có can thiệp dao kéo trong quá trình thay đổi hình ảnh của mình hay không?

- Tôi cũng nghe khá nhiều người nói về điều này nhưng sự thật là tôi không phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu các bạn khán giả theo dõi tôi từ Bộ tứ 10A8 cho đến nay thì các bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi ngoại hình của tôi là do phá nét và do tôi tập luyện.

Còn nếu không theo dõi tôi thường xuyên thì mọi người sẽ dễ cho rằng tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Đó cũng là điều dễ hiểu vì trong xã hội hiện nay, cứ hễ thấy một ai đó có điểm khác biệt hơn lúc trước rất dễ bị cho rằng đã can thiệp dao kéo.

Bản thân tôi đã tập gym được 4 năm rồi và đó là cả một quá trình cố gắng của tôi. Tại sao bây giờ tôi mới dám chụp ảnh bikini, vì đây là lúc cơ thể của tôi đẹp nhất và tôi tự tin với nó nhất.

Thùy Anh khẳng định mình không can thiệp dao kéo

- Thùy Anh có thể chia sẻ một chút về quá trình thay đổi bản thân của mình?

Trong vòng 4 năm đó sự luyện tập của tôi bị ngắt quãng khá nhiều lần do bận rộn. Những lần quay lại tập luyện tôi đều phải cố gắng rất nhiều vì việc tập gym phải mất khoảng nửa năm mới có thể nhìn thấy được kết quả.

Khoảng thời gian đó, đôi khi công chúng sẽ nhìn thấy cơ thể của tôi không ổn định đó là do việc luyện tập bị gián đoạn và để có được một hình thể như ngày hôm nay một phần cũng là do may mắn.

Hiện tại, Thùy Anh khá hài lòng với vóc dáng của mình

- Bạn hay áp dụng những bài tập nào cho mình?

Thường các bạn nữ hay tập yoga, chạy bộ để cho khỏe. Còn tôi thì rất thích những cô người mẫu nước ngoài có cơ bắp thế nên tôi luyện tập đều cho tất cả các nhóm cơ của mình và áp dụng những bái tập không khác gì của nam giới cả.

Các bạn nữ rất sợ tập người sẽ bị đô, nhưng tôi thì lại rất thích hình ảnh đấy vì trông tôi lúc đó có vẻ khỏe khoắn hơn. Sau này, khi đã biết sắp xếp thơi gian cho mình, dù bận đến mấy tôi cũng dành ra ít nhất 1 tiếng mỗi ngày để vận động cơ thể.

Sự thay đổi ngoại hình của Thùy Anh là cả một quá trình

- Ngoài cơ thể thì Thùy Anh còn thay đổi cả phong cách ăn mặc nữa. Vấn đề này có ai tư vấn cho Thùy Anh không?

Hoàn toàn không. Từ cách đây 3-4 năm trước tôi đã rất thích phong cách của phương Tây. Hiện tại bây giờ tôi cũng tham khảo nhiều phong cách thời trang của các ngôi sao thế giới và chọn lọc ra những gì phù hợp nhất cho mình.

Tôi rất thích Kylie Jenner về ngoại hình lẫn phong cách thời trang của cô ấy. Tôi theo dõi Kylie khá nhiều và có lẽ đó cũng là lý do mà tôi bị tác động bởi phong cách của cô ấy.

Ảnh: Quang Huy