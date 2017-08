Đằng sau nhan sắc vạn người mê của mỹ nữ "Em chưa 18"

Thứ Năm, ngày 31/08/2017 09:07 AM (GMT+7)

- Lý do khiến Kaity quyết định giảm cân?

Khi qua Mỹ, Kaity đã ăn khá nhiều nên dẫn đến việc thừa cân. Mình nghĩ lúc đó nên luyện tập cơ thể vì khi có thân hình thon gọn thì mặc đồ sẽ đẹp hơn. Thật ra việc giảm cân là do Kaity muốn thế chứ không phải vì một nguyên nhân to tát nào cả.

Kaity Nguyễn đã có một sự lột xác rõ rệt khi giảm 5kh trong vòng 4 tháng

- Kaity bắt đầu giảm cân từ lúc nào?

Kaity bắt đầu giảm cân từ trước khi quay bộ phim Em chưa 18. Nhưng vì lúc đó mình mới bắt đầu giảm nên mọi người chưa nhìn thấy rõ. Đó dường như là giai đoạn vất vả nhất vì lúc đó mình luyện tập còn nhiều hơn bây giờ nhưng không thấy được hiệu quả.

- Kaity có thể chia sẻ bí quyết giảm cân của mình?

Kaity có huấn luyện viên riêng dễ giúp làm quen với các bài tập. Đầu tiên của việc giảm cân là phải giảm mỡ nên mình tập làm quen với việc chạy bộ, các bài tập cardio tăng cường đốt cháy mỡ. Bên cạnh đó mình cũng áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. Bản thân Kaity không kiêng khem nhiều chỉ hạn chế thức ăn nhanh vì những loại thức ăn đó vừa nhiều năng lượng vừa không tốt cho tim mạch.

Đó là lý do mà thân hình của Kaity thon gọn hơn nhưng vẫn giữ được sự khỏe mạnh.

Vóc dáng hiện tại của nữ diễn viên "Em chưa 18"

- Trong quá trình đó có bao giờ Kaity muốn bỏ cuộc không?

Thú thật là mình bỏ tập rất nhiều lần vì không nhìn thấy kết quả. Nhưng sau đó mình nghĩ lại mục đích mình giảm cân là gì nên lại tiếp tục. Cũng phải mất 4 tháng mọi người mới nhìn thấy kết quả giảm cân của Kaity. Cho đến bây giờ mình đã giảm được 5kg rồi.

- Là một Beauty Bloger ở tuổi 18 vậy Kaity đã bắt đầu trang điểm từ lúc nào?

Từ lúc 16 tuổi, Kaity đã bắt đầu trang điểm. Có thể ở Việt Nam đó là độ tuổi khá nhỏ để dùng son phấn nhưng so với ở Mỹ thì 16 tuổi mới biết trang điểm là khá muộn. Các bạn cùng lứa với Kaity bên Mỹ từ năm lớp 6 đã biết tự trang điểm rồi.

Làn da mịn màng không tì vết của Kaity Nguyễn

Thật ra lúc ở Mỹ, ba mẹ cũng không cho phép mình trang điểm đâu. Chỉ khi về Việt Nam thì bạn bè mới chỉ cho mình cách vẽ lông mày rồi dần dần là những bước trang điểm khác. Mình nghĩ đó cũng là một kỹ năng cần thiết cho bản thân.

- Make up từ rất sớm như thế nhưng dường như da của Kaity vẫn rất khỏe?

Mặc dù Kaity biết trang điểm từ sớm nhưng thật ra Kaity rất ít khi đụng son phấn, chỉ riêng những dịp thật sự cần. Khi ra ngoài mình chỉ che khuyết điểm da khi có mụn, kẻ chân mày và dùng một ít son là đủ.

Có thể Kaity là một Beauty Bloger với những clip hướng dẫn trang điểm nên mọi người hay nghĩ rằng Kaity make up rất nhiều nhưng thật ra da mình rất dễ bị dị ứng, nên đó là lý do mà mình không thường xuyên make up đậm được.

Tuy là một Beauty Bloger nhưng Kaity bật mí rằng mình rất ít khi trang điểm đậm

Để khắc phục chuyện này mình hay pha kem nền với dầu để chất kem loãng ra để khi đánh lên da không tạo cảm giác bí bách. Ngoài ra, mình nghĩ rằng nếu quá bận rộn để dưỡng da thì ít nhất mình cũng nên giữ cho da luôn sạch sẽ bằng cách tẩy trang, rửa mặt và dùng nước hoa hồng.

- Là một Beauty Bloger, Kaity có nhận thấy sự khác biệt gì giữa tiêu chuẩn về cái đẹp của con gái Mỹ và con gái Việt Nam?

- Mình thấy bạn bè của mình bên Mỹ đa số thích nét đẹp theo kiểu sắc sảo, quyến rũ còn ở Việt Nam, các bạn thích nét đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng. Nếu để ý thấy thì cách trang điểm của đa phần con gái Mỹ sẽ rất đậm và họ rất hay dùng son đỏ. Riêng cá nhân Kaity thì thích cả 2 lối trang điểm này và cố gắng hòa hợp chúng với nhau để tạo ra phong cách trang điểm của riêng mình.

Sự tự tin mới là điều quan trọng nhất đối với Kaity

- Quan niệm về cái đẹp của Kaity như thế nào?

- Mình nghĩ đó chính là sự tự tin. Vì cái đẹp thật sự còn tùy vào cảm nhận của mỗi người. Một cô gái đẹp nhất chính là lúc cô ấy tự tin với tất cả những gì mình đang có.