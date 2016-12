Choáng với 5 ca "dao kéo" hỏng đáng sợ nhất 2016

Thứ Năm, ngày 22/12/2016 09:00 AM (GMT+7)

1. Trở thành "búp bê hư" vì ham phẫu thuật

Người mẫu 26 tuổi Thuỵ Điển Pixee Fox là một trong những cô nàng liều lĩnh nhất thế giới. Cô đã đánh cược với sức khỏe và mạng sống để rút bỏ 6 chiếc xương sườn để có vòng eo thon gọn. Ngoài ra người đẹp còn thực hiện hàng chục các phẫu thuật thẩm mỹ khác, từ lớn tới nhỏ như độn mông, bơm môi,

Pixee Fox hiện tại sở hữu hình thể như búp bê với gương mặt sưng phù kỳ lạ, vòng eo thóp lại nhỏ xíu. Cô không hề hối tiếc với sự lựa chọn dao kéo của mình và cho rằng ngoại hình khác biệt đã giúp bản thân thành công trong sự nghiệp người mẫu.

2.Tử vong vì tai nạn độn cằm

Vào tháng 11 vừa qua, tại Nga đã xảy ra một vụ tử vong của một cô gái 23 tuổi sau một ca phẫu thuật sửa cằm. Nạn nhân đã tới trung tâm thẩm mỹ để trùng tu lại phần cằm chưa hoàn hảo. Trong suốt quá trình dao kéo, bác sĩ đã tiêm cho cô gái vài mũi silicon, đây có thể là nguyên nhân dẫn tới cú sốc phản vệ khiến cô gái trẻ tử vong.

3. Mặt méo mó vì thẩm mỹ hỏng

Mới đây một người mẫu Thái Lan tên là Ploynatchaya “Ploy” Siriphatdeejiranon, đã đệ đơn lên cảnh sát và lên tiếng trên báo chí để tố cáo một trung tâm thẩm mỹ đã làm hỏng mặt cô sau ca phẫu thuật xương hàm.

Theo Ploynatchaya “Ploy” Siriphatdeejiranon, trung tâm thẩm mỹ này đã phá hoại khuôn mặt vốn khá ưa nhìn của cô. Sau ca phẫu thuật, Ploy bị một vết cháy trên da thịt. Ngoài ra phần cằm và má của cô còn không cố định, xô lệch và phải dùng nhiều biện pháp thì khuôn mặt của cô mới không bị méo mó, xẹo xọ.

4. Hỏng mũi vì phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây một trường hợp phẫu thuật hỏng vô cùng đáng thương của một cô gái Hàn Quốc tên là Kim Min Joo đang gây xôn xao dư luận. Sau ca nâng mũi, ban đầu Min Joo khá hài lòng với chiếc mũi mới. Nhưng chỉ ít lâu sau Kim Min Joo bắt đầu cảm thấy cảm giác khó chịu, đau đớn vô cùng. Khi ngủ cô không thể thở được, ngoài ra mũi cô còn có những vết phồng rộp và chảy mủ.

Nghiêm trọng hơn, chiếc mũi của Min Joo còn bắt đầu bị hoại tử, xương mũi bị gãy và bác sĩ đã phải lấy da trên trán của Min Joo để đắp vào mũi của cô. Tuy nhiên biện pháp này không thực sự tối ưu để chữa trị. Chiếc mũi của cô gái Hàn Quốc này không bao giờ trở lại được như trước.

5. "Búp bê Ken" bị thủng mũi vì vi khuẩn ăn thịt

Rodrigo Alves - một tín đồ của phẫu thuật thẩm mỹ, phải nhập viện vì chiếc mũi mới phẫu thuật có dấu hiệu thối rữa vào hồi tháng 4 năm nay.

Mũi của nam tiếp viên hàng không bị chẩn đoán hoại tử do không thể tiếp nhận vật liệu độn trong ca phẫu thuật trước đó 3 tháng. Kinh hãi hơn, mũi của anh ta thủng một lỗ lớn đáng sợ do Alves bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt trong quá trình phẫu thuật. Thậm chí tính mạng của anh còn có khả năng gặp nguy hiểm do bị vi khuẩn ăn thịt tấn công.

Theo các bác sĩ, phần hoại tử trên mũi của anh còn có khả năng tiếp tục lan rộng khắp mặt, khuẩn ăn thịt có thể tấn công ra các bộ phận khác.