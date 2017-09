Cặp chị em đẹp và giàu nhất Hollywood ngày càng sexy tới ngạt thở

Đây chính là cặp chị em xinh đẹp và quyền lực nhất làng mẫu thế giới hiện nay!

Gigi Hadid và em gái Bella Hadid có lẽ đang là cặp chị em chân dài giàu có và nổi tiếng nhất nhì Hollywood. Khác với chị em Kendall Jenner và Kylie Jenner thường gây chú ý bằng chiêu trò hoặc vẫn bị mang mác “hot girl”, hai chân dài nhà Hadid miệt mài đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp và ngày càng khẳng định được tên tuổi trong làng thời trang.

Không chỉ giàu có và nổi tiếng, hai cô gái nhà Hadid còn là sở hữu vóc dáng hoàn hảo dần lên theo thời gian. Thử xem hai cô nàng đã ăn gì, tập gì mà đẹp toàn diện được như thế nhé!

Gigi Hadid

Bạn gái Zayn Malik chăm tập bóng chuyền từ thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường nên so với bạn bè cùng trang lứa, Gigi Hadid lúc nào trông cũng cao ráo, cân đối hơn hẳn. Ngoài ra trong gia đình cô, cưỡi ngựa cũng là một môn thể thao truyền thống được cả nhà yêu thích. Nó giúp cho Gigi trở nên năng động và dẻo dai trước cả khi bước chân vào nghề mẫu.

Cưỡi ngựa, bóng chuyền và boxing là những môn thể thao yêu thích của chân dài 22 tuổi

Khi chuyển tới New York vì công việc, do không thể tập cưỡi ngựa và bóng chuyền được nữa, chân dài 22 tuổi nhớ đến phát điên và phải tìm tới boxing để thay thế. Gigi cũng được HLV boxing khen ngợi nhiều vì cô nàng rất chăm học hỏi nâng cao kỹ năng chứ không đơn giản là tập cho vui. Nhờ gắn với boxing thường xuyên, Gigi Hadid giờ đây sở hữu thân hình mảnh mai phù hợp với tiêu chuẩn của các thương hiệu cao cấp và dễ dàng mặc đẹp tất cả những thiết kế từ đơn giản tới dị biệt nhất.

Bạn gái của Zayn Malik giờ đây sở hữu thân hình mảnh mai đúng chuẩn người mẫu thời trang cao cấp

Ngoài chế độ luyện tập nghiêm túc, chân dài đình đám nhất làng mẫu hiện nay cũng rất chau chuốt cho việc ăn uống. Cô thường tự tay chuẩn bị các bữa ăn trong ngày, nhất là các loại sinh tố từ rau củ tốt cho da và dáng. Dù thừa nhận khả năng bếp núc không được tốt cho lắm nhưng với Gigi, đó là cách an toàn nhất để bảo đảm sức khỏe và dáng vóc

Bella Hadid

Một vài năm về trước, so với cô chị Gigi thì Bella có phần mờ nhạt hơn, có lẽ một phần do phong cách tương đối an toàn. Song kể từ khi chia tay bạn trai The Weeknd, có vẻ như cô nàng đã lột xác với gu ăn mặc ngày càng táo bạo và hình thể rắn chắc, khỏe khoắn thay vì kiểu “cò hương” thiếu sức sống.

Bella Hadid của hiện tại đã trở nên mạnh mẽ và ấn tượng hơn rất nhiều

Cũng như Gigi, Bella đặc biệt thích cưỡi ngựa và đã làm quen với yên ngựa từ năm lên 2. Khi không có đủ không gian để lăn lộn trên lưng ngựa, người đẹp 20 tuổi lại tìm đến các bài tập cardio, đặc biệt là chạy bộ. Mỗi ngày cô sẽ tập cardio ít nhất 15 phút. Bella từng chia sẻ cô vốn không thích tập tành cho lắm nhưng một khi đã hòa mình vào bài tập, cô lại tập rất hăng say và quên hết mệt mỏi.

Cô nàng yêu thích các bài tập cardio và thường dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để tập

Khác với cô chị Gigi thường ăn uống khá nhỏ nhẹ, kiêng khem nghiêm ngặt, Bella cho phép mình ăn đa dạng hơn, từ pizza, burger cho tới pho mát nướng, khoai tây chiên... Cô cũng rất thích uống Coca, nhưng là loại dành cho người ăn kiêng.

Thói quen ăn uống khoa học duy nhất mà Bella đang có thực hiện có lẽ là việc uống nước ép hoa quả, nhưng chỉ mỗi tuần một lần mà thôi!

Không ăn uống kham khổ như Gigi, bù lại Bella sở hữu thân hình khỏe manh, rắn chắc hơn

Hai chị em, hai phong cách, hai hình thể khác biệt nhưng không thể phủ nhận, họ đang cùng nhau tạo thành bộ đôi quyền lực nhất làng mẫu hiện nay!

Không thể phủ nhận danh tiếng và vẻ hoàn hảo theo thời gian của hai chị em nhà Hadid