Trào lưu xăm hình nở rộ ở Hollywood nhiều năm nay và đương nhiên người đẹp "phồn thực" Ariel Winter cũng không nằm ngoài xu hướng này. Cô không xăm những hình lớn, hầm hố mà lựa chọn dạng chữ nhỏ "ẩn núp" ở mạn sườn, hông, lưng, cánh tay... Tính đến hiện tại, Ariel sở hữu khoảng 8 hình xăm trên người.

Hình xăm bên trong khuỷu tay của Ariel là X.III.MMXII (có nghĩa là 10.3.2012). Đây là ngày cô chuyển đến ở cùng chị gái, một thời điểm quan trọng trong cuộc đời cô. Từ đây, Ariel đã được giải phóng khỏi người mẹ lạm dụng của mình. Chị gái Shanelle của cô cũng xăm hình tương tự vào năm 2016.

Ariel Winter xăm tên viết tắt của những người mà cô yêu thương nhất lên mạn sườn (Dakota Patrice Workman, Skylar Athena Grey, Parker Eleni Gray, Demetra Eleni Workman, Asher Ruben Gray). Cô cho rằng làm như vậy, họ sẽ luôn ở bên trái tim của cô.

Ariel xăm hình một con hổ phía sau lưng vào tháng 7 năm 2016. Cô nàng chia sẻ hổ là biểu tượng của sự bảo vệ: "Tôi có một con hổ ở trên lưng vì luôn cảm thấy mình là người bảo vệ cho người khác và tôi cũng có những người bảo vệ tuyệt vời trong cuộc đời."

Ariel Winter sở hữu hình xăm bằng tiếng Hy Lạp trên hông có nghĩa trong tiếng Anh là Love Risks Everything and Asks for Nothing (Tình yêu mang theo sự may rủi và không đòi hỏi gì).

Hình xăm con bích này có ý nghĩa khá đơn giản. Chỉ vì Ariel thích chơi bài, chơi Poker từ năm 6 tuổi nên dành tặng hình xăm này cho bà của cô, người đã dạy cô cách chơi.

Hồi tháng 6.2017, người đẹp đã xăm hình một con rắn lên tay trái với ý nghĩa bí ẩn. Có người cho rằng nó giống con rắn gây sốt của Gucci trong năm qua.

Hình xăm đôi với bạn trai của Ariel Winter