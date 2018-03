Đây là bí quyết giúp diễn viên Cát Tường trẻ đẹp dù đã ngoài 40

Vẻ đẹp rực rỡ của nghệ sỹ đa tài Cát Tường ở tuổi “ngoại tứ tuần”

Chào chị Cát Tường, quả thực nếu không biết trước thì không thể đoán là chị đã ngoài tứ tuần. Chị quả thật may mắn khi mà trẻ đẹp hoài như vậy!

Cảm ơn bạn đã dành lời khen! Nhưng mà không phải do may mắn như bạn nghĩ đâu (cười). Thực sự để giữ được phong độ như bây giờ, phần lớn là do mình chịu khó gìn giữ, chăm sóc tỉ mỉ thôi. Người ta nói: “Vẻ đẹp trước 20 tuổi là vẻ đẹp cha mẹ ban cho, vẻ đẹp sau 20 tuổi là do mình quyết định” mà. Nhất là những người làm nghệ thuật, bạn biết đó, phơi nắng phơi sương, đèn sân khấu rọi xuống tối ngày thì nhan sắc càng nhanh tàn phai, mình càng phải phải chăm sóc kĩ.

Chị bận rộn với nhiều dự án lớn nhỏ, đóng phim, dẫn chương trình…mà vẫn có thời gian chăm sóc nhan sắc, quả thật là bất ngờ!

Cát Tường nghĩ rằng phụ nữ đi làm vất vả rồi, lại phải lo lắng nhiều cho gia đình con cái nữa nên việc dành chút thời gian, tiền bạc cho bản thân, cho nhan sắc là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, việc làm đẹp, giữ gìn hình ảnh chỉnh chu cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng của mình với những người xung quanh, với khán giả.

Làn da, gương mặt tuổi ngoài 40 của chị rất đáng ngưỡng mộ! Chị có bí quyết gì đặc biệt nào không?

Bí quyết thì có, nhưng mà đặc biệt thì không! (cười). Mình cũng thực hiện các phương pháp chăm sóc da mặt mà hầu như chị em nào cũng biết, có điều là mình chăm chỉ thôi. Mình chịu khó xài kem dưỡng, chống nắng cẩn thận, hàng tuần sử dụng các loại mặt nạ thiên nhiên chăm sóc da, với mục đích chính là cung cấp độ ẩm và làm sáng da. Ở tuổi của mình rồi, muốn da không nhăn nheo chảy xệ thì phải dùng đến công nghệ cao để căng da và nâng cơ nữa.

Chị có thể bật mí nhiều hơn về công nghệ căng da mà chị sử dụng được không?

Mình thì rất thích các công nghệ trẻ hóa, xóa nhăn tại BB Thanh Mai, thẩm mỹ viện do chị đồng nghiệp của mình, MC – diễn viên Thanh Mai điều hành. Với các công nghệ này, mình hoàn toàn không phải phẫu thuật đau đớn gì cả, làm xong có thể trang điểm làm việc bình thường luôn, rất tiết kiệm thời gian. Khi đến BB Thanh Mai sẽ rất yên tâm vì được kiểm chứng các công nghệ này là chính hãng, được FDA chứng nhận, lại được tư vấn bởi các bác sỹ quốc tế dày kinh nghiệm nữa. Hơn nữa ở đây có rất nhiều công nghệ khác nhau nên có thể thoải mái lựa chọn.

Diễn viên Cát Tường rất thích sử dụng các công nghệ trẻ hóa, xóa nhăn tại BB Thanh Mai

Chị có thấy sự khác biệt rõ rệt sau khi thực hiện các trị liệu với các công nghệ này?

Có chứ bạn! Những công nghệ này giúp mình xóa đi hầu hết các nếp nhăn nhỏ, xóa mờ rãnh mũi má, săn chắc cơ, nâng cao cung mày và làm thon gọn viền hàm nữa. Nhờ đó mà mình cảm giác gương mặt không chỉ trẻ hơn mà còn nhỏ hơn, thanh hơn nữa. Nói chung là mình thấy rất đáng để thử.

Sự thay đổi của Cát Tường trước và sau khi thực hiện liệu trình trẻ hóa, xóa nhăn tại BB Thanh Mai

Dạ, cảm ơn chị! Chúc chị nhiều niềm vui hơn nữa và ngày càng xinh đẹp!