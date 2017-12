Thứ Sáu, ngày 29/12/2017 03:00 AM (GMT+7)

Ngày 28-12, Văn phòng UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết ông Nguyễn Như Công, Chủ tịch UBND huyện này, đã ký quyết định về việc xử lý kết luận thanh tra toàn diện các hoạt động thu chi tài chính tại Trường Mầm non Măng Non (thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức).

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Hiệp Đức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Võ Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Măng Non.

Bà Võ Thị Minh Tâm bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Yêu cầu bà Tâm có trách nhiệm thu hồi, nộp 44,4 triệu đồng đã chi sai vào nguồn thỏa thuận thu năm học 2017-2018 để phục vụ một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, dạy học.

Trong đó, chi thừa 50.000 đồng; chi dọn vệ sinh các lớp chứng từ không đảm bảo 19,98 triệu đồng; các khoản chi không phục vụ trực tiếp chăm sóc bán trú 24,37 triệu đồng (gồm chi dọn vệ sinh chăm sóc cây cảnh hè 9 triệu đồng; chi khen thưởng học sinh 7 triệu đồng; chi phục vụ các hoạt động sinh hoạt, hội thi của các cháu và hoạt động của trường 8,87 triệu đồng).

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cũng yêu cầu chấn chỉnh trong công tác quản lý, không thu hồi hơn 237 triệu đồng, gồm: Các khoản chi sửa chữa nhỏ và mua sắm đồ dùng năm học hơn 185,6 triệu đồng; các khoản chi trong ngân sách thường xuyên đã bố trí hơn 10,4 triệu đồng; chi mua thẻ bảo hiểm cho nhân viên cấp dưỡng 1,2 triệu đồng; chứng từ chi không đảm bảo hơn 75,8 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, trong các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 bà Võ Thị Minh Tâm, hiệu trưởng, chủ tài khoản, đã không nắm bắt kịp thời các văn bản quy định của cấp trên về quản lý đối với các khoản thu thỏa thuận để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, dạy học sinh. Do đó đã giao nguồn thỏa thuận này cho ban đại diện cha mẹ học sinh ký duyệt thu chi; chứng từ thu chi không có kế toán ký.

Trường Mầm non Măng Non đã thu của phụ huynh nhiều khoản không đúng quy định

Ngoài ra, nhà trường đã thu, chi các khoản kinh phí sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết bị nhà trường, các dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh (hơn 185,6 triệu đồng) không được cấp có thẩm quyền xác nhận đồng ý; chi thanh toán những khoản không đúng quy định như chi tiền điện thắp sáng, tiền rác thải, tiền nước sinh hoạt trong khi ngân sách nhà nước đã bố trí (mặc dù không chi), mua thẻ bảo hiểm cho nhân viên cấp dưỡng, chi thừa, chứng từ không đảm bảo, chi không đúng mục đích phục vụ bán trú. Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh ký duyệt thu, chi các khoản thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường là không đúng quy định...

"Công tác quản lý tài chính của nhà trường đối với các nguồn kinh phí là cơ bản tốt, riêng việc tổ chức quản lý nguồn thu thỏa thuận để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, dạy học còn có một số sai sót nhất định, việc huy động khoản thỏa thuận của phụ huynh để chi một số nội dung không đúng quy định là do nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách phân bổ năm 2014, 2015 ít, không đủ chi các hoạt động thường xuyên. Đây là những thiếu sót mang yếu tố khách quan, thực tế các khoản tiền trên đã đến với viên chức, người lao động và người cung cấp dịch vụ chứ không có biểu hiện tiêu cực, tư túi cá nhân" – kết luận thanh tra nêu.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Măng Non đã có đơn đến Báo Người Lao Động phản ánh đầu năm học, họ phải đóng rất nhiều khoản tiền cho con. Đặc biệt, nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng bảng dự toán kinh phí huy động các khoản đóng góp thỏa thuận của cha mẹ học sinh có nhiều khoản thu quá cao và vô lý, trong đó riêng tiền bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên của trường lên đến 157 triệu đồng (xem ảnh).

Sau khi Báo Người Lao Động thông tin, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức đã yêu cầu thanh tra toàn diện các hoạt động thu chi tài chính tại trường này.