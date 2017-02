Vụ Nam Trung Yên: Giáo viên rớt nước mắt vì tai tiếng nhà trường

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Theo bộ trưởng, thời gian gần đây, đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích, các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh trong các trường học gây hậu quả nghiêm trọng. Một số cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động... ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của học sinh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội. Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong trường học, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phòng, sở nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đồng thời kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.