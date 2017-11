Tròn mắt với sản phẩm độc, lạ của sinh viên

Chủ Nhật, ngày 12/11/2017 10:00 AM (GMT+7)

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ ngày hội sinh viên sáng tạo 2017 được tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên vào cuối tuần qua.

Vượt qua nhiều sản phẩm dự thi, xe lăn điện điều khiển bằng chuyển động của đầu dùng cho người khuyết tật của nhóm 5 bạn sinh viên trường Đại học giao thông vận tải phân hiệu tại TP.HCM đã đạt huy chương vàng.

Sản phẩm xe lăn điện điều khiển bằng chuyển động của đầu dùng cho người khuyết tật của nhóm sinh viên trường Đại học giao thông vận tải phân hiệu tại TPHCM đã gianh được huy chương vàng cuộc thi thiết kế chế tạo ứng dụng. Ảnh: Nguyễn Quyên

Chia sẻ về ý tưởng của sản phẩm, em Đặng Nguyễn Trường Duy cho biết chứng kiến sự khó khăn của những người khuyết tật khi di chuyển, với sự hỗ trợ của thầy hướng dẫn Võ Thiện Linh, nhóm đã lên ý tưởng phải thiết kế một sản phẩm sao có thể ứng dụng thực tế. Sản phẩm đó phải có khả năng hỗ trợ người bị khuyết tật, người già yếu tay chân không còn linh hoạt để điều khiển các loại xe lăn điện bình thường khác. Mặt khác, sản phẩm có thể di chuyển dễ dàng theo ý muốn của người dùng bằng việc điều khiển xe lăn theo các cử chỉ đầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, hiện tại trên thị trường đa số xe lăn điện đều được nhập khẩu nên giá thành tương đối cao so với những người có cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp. Vì những lý do trên, nhóm đã quyết tâm thiết kế một chiếc xe lăn điện có giá thành hợp lý phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, giúp họ có thể thoải mái và dễ dàng di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày.

Đề cập về quy trình hoạt động của sản phẩm, em Nguyễn Văn Huy cho biết xe lăn được điều khiển thông qua bộ điều khiển nhận tín hiệu từ cảm biến được đặt trên đầu người sử dụng truyền về. Thông qua tín hiệu nhận được từ cảm biến thì bộ điều khiển sẽ xuất tín hiệu điều khiển cơ cấu chấp hành làm cho xe lăn di chuyển theo ý muốn của người sử dụng (theo chuyển động của đầu gồm nghiêm trái – nghiêng phải – cúi phía trước – ngã phía sau – thẳng đứng). Đồng thời trong lúc hoạt động camera trên xe lăn sẽ truyền hình ảnh của người dùng về cho người thân hoặc trung tâm của bệnh viện thông qua mạng wifi.

Nhận được giải cao trong cuộc thi, các thành viên trong nhóm đều vui mừng, phấn khởi. “Chúng em lại có thêm động lực để cố gắng. Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều ý tưởng khác, có ích cho cuộc sống, góp phần xây dựng 1 thành phố thông minh”, em Huy nhấn mạnh.

Ngoài sản phẩm xe lăn điện di chuyển bằng đầu, các em còn có những sản phẩm khác khá độc đáo và nhận được sự quan tâm của mọi người như robot do thám, hầm đỗ xe trong nhà thông minh, Modum nhận dạng giọng nói của con người.

Với tính ứng dụng thực tế, sản phẩm máy sản xuất nước nóng và nước uống từ không khí của nhóm 5 bạn sinh viên trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM cũng nhận được huy chương vàng trong cuộc thi.

Em Nguyễn Tuấn An, một thành viên của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng công thương TP.HCM đang giới thiệu cho mọi người về sản phẩm của mình tại cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Quyên

Bạn Nguyễn Tuấn An, một thành viên của nhóm chia sẻ, ý tưởng thực hiện sản phẩm xuất phát từ thực tiến. Bởi hiện nay, hơi nước trong không khí rất nhiều. Vì thế, với sản phẩm trên chúng em có thể tận dụng nguồn hơi nước ngưng tụ tự nhiên để làm nước uống. Khi đó, nước lạnh là kết quả của quá trình ngưng tụ từ hơi nước, còn nước nóng thì sẽ được cung cấp từ nguồn nước máy của các hộ gia đình.

Đề cập về quy trình hoạt động của sản phẩm, bạn An cho hay máy gồm máy nén sẽ tạo cho môi chất lạnh đi trong đường ống lên nhiệt độ 80 độ C. Môi chất lạnh được đẩy vào một dàn nóng, dàn nóng được đặt vào một bể nước 30 lít và nó sẽ bắt đầu tỏa nhiệt. Nước sẽ nhận nhiệt và từ từ tăng nhiệt độ. Do đó sẽ tạo nên nguồn nước nóng.

Còn môi chất lạnh khi đi qua dàn nóng trên sẽ bị tỏa nhiệt nên nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Khi không khí có chứa hơi nước đi ngang dàn lạnh có nhiệt độ thấp, hơi nước sẽ ngưng tụ thành nước. Nước sẽ đi qua bể chứa, qua thiết bị lọc và trở thành nước uống.

Nói về tính sáng tạo và sự khác biệt của sản phẩm, em An chia sẻ, thông thường các máy sản xuất nước nóng ngoài thị trường chủ yếu tạo ra nước nóng từ điện trở. Trong khi đó, chiếc máy của nhóm lại dùng môi chất lạnh để làm nóng nước như thế điện năng sẽ tiêu tốn ít hơn. Và điều khác biệt, máy tạo nước từ sự ngưng tụ hơi nước từ không khí. “Hiện tại, nhóm đang nhờ cô thầy góp ý, hướng dẫn để cải tiến máy tối ưu hơn. Sau đó mới nghĩ tới vấn đề thương mại”, em An nói.