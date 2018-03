TP.HCM: Bất ngờ lý do cô giáo không giảng bài gần 50 tiết

Thứ Sáu, ngày 30/03/2018 08:15 AM (GMT+7)

Giáo dục Sự kiện:

Sở GDĐT TP.HCM đã xuống Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè) tìm hiểu, xác minh thông tin cô giáo lên lớp không giảng bài theo phản ánh của học sinh.

Trao đổi với phóng viên về trường hợp của giáo viên lên lớp không nói gì, không giảng bài, Ban giám hiệu Trường THPT Long Thới xác nhận sự việc đã diễn ra hơn 5 tháng nay.

Ông Trần Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới cho biết, từ tháng 11/2017, cô T.T.M.C. vẫn dạy Toán ở lớp 11A1 nhưng vào lớp không nói gì, không giảng bài, chỉ viết lên bảng và học sinh tự học, tự làm bài tập.

Cô C. vào lớp không giảng bài nhưng nội dung bài giảng, kể cả lời giảng, vẫn được giáo viên này chép đầy đủ trên bảng. Những bài tập cần làm và hướng dẫn cũng được cô C. ghi trên bảng nhưng tuyệt nhiên cô không giao tiếp với học sinh.

Hiện nay, cô C. dạy Toán cho 4 lớp khối lớp 10 và 11, trong đó có lớp 11A1. Điều đáng nói, cô C. chỉ ứng xử như vậy với duy nhất lớp 11A1, các lớp khác cô dạy bình thường.

Ông Bình thừa nhận sự việc xảy ra trong một thời gian dài, nhưng không một ai, học sinh hay giáo viên nào phản ánh lên hiệu trưởng nên phía Ban giám hiệu trường cũng không biết. Cho đến khi em Phạm Song Toàn, học sinh lớp 11A1 lên tiếng trong buổi đối thoại với Sở GDĐT TP.HCM, được báo chí thông tin thì nhà trường mới biết. Ông Bình tự nhận trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng và cả giáo viên chủ nhiệm.

Ông Bình cho biết cô C. nói lý do cô làm như vậy do liên quan chuyện với một học sinh cũ trong lớp 11A1. Hiện nhà trường đang tìm hiểu, xác minh thêm.

Tuy nhiên, vì bất cứ lý do gì thì việc lên lớp không giảng bài, làm học sinh căng thẳng thì cô C. đã sai về mặt chuyên môn và trách nhiệm. Nhà trường cho biết, cô C. và giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 đã viết kiểm điểm, đồng thời trường cũng đang hoàn thành báo cáo để gửi lên Sở GDĐT TP.HCM.

Trường sẽ xác minh làm từng bước, sau đó sẽ lập hội đồng xử lý kỷ luật, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Trước mắt, Ban giám hiệu tập trung sắp xếp, ổn định quan hệ cô trò tại lớp 11A1.

Trước mắt, cô C. vẫn dạy Toán tại lớp 11A1 vì hơn nửa lớp không đồng ý đổi giáo viên. Nhưng cô C. đã hứa với ban giám hiệu sẽ giảng bài bình thường và dần cải thiện không khí lớp học. Nhà trường sẽ theo dõi kết quả qua phản ánh của học sinh.

Một số giáo viên trong trường cho biết, cô C. có chuyên môn tốt, dạy giỏi nhưng rất nghiêm khắc, thậm chí hà khắc với học sinh.

Trước vụ việc này, bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã bày tỏ sự lo ngại về mối quan hệ học đường hiện nay. Theo bà Thư, các đơn vị quản lý cần tìm hiểu thêm và phía Thành Đoàn cũng sẽ vào cuộc để xem xét, nắm tâm tư của Đoàn viên, do học sinh phản ánh sự việc này là Bí thư Đoàn.

UBND TP.HCM cũng sẽ chính thức có văn bản gửi Sở GDĐT xem xét, kiểm tra xử lý theo đúng thẩm quyền. Nếu có vấn đề gì khó khăn hay vượt quá thẩm quyền thì báo cáo lên lãnh đạo TP.HCM để có hướng xử lý.