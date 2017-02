Tiêu chuẩn nghiêm ngặt làm GV mầm non ở các nước phát triển

Để trở thành giáo viên mầm non ở Pháp phải trải qua quá trình đào tạo và kiểm tra nghiêm ngặt như giáo viên ở mọi cấp độ. Giáo viên mầm non ở Nhật Bản là một nghề cao quý và được coi là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em.

Giáo viên mầm non ở Pháp được đào tạo bài bản và thi tuyển nghiêm ngặt như giáo viên mọi cấp độ. Ảnh: Presby.edu

Pháp

Giáo viên mầm non ở Pháp phải hoàn thành chương trình đào tạo và trải qua các kỳ thi nghiêm ngặt như giáo viên ở mọi cấp độ. Nhà giáo dục Mỹ Karen Scott Hill sau chuyến tham quan trường học Pháp từ năm 1999, rất ấn tượng với quá trình tuyển dụng này: "Sự nhấn mạnh vào chất lượng giáo viên là trụ cột của hệ thống mầm non đẳng cấp ở Pháp".

Trong bài nghiên cứu "Giáo dục mầm non ở Pháp - Quan điểm cá nhân", tiến sĩ Bonnie R. Hurless, chuyên gia giáo dục mầm non tại Đại học Dominican ở River Forest, Illinois (Mỹ), chỉ ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt dành cho giáo viên mầm non ở Pháp.

Bằng cử nhân là yêu cầu bắt buộc để một người được tham gia học tập về lĩnh vực giáo dục mầm non.

Trong quá trình đào tạo, các học viên phải trải qua rất nhiều kỳ thi, quan trọng nhất là bài thi nói chuyên nghiệp (Professional Oral Examination), bao gồm phần phản biện cho luận văn dài khoảng 30 trang. Sau đó là các phần thi cả về lý thuyết, thực hành và năng khiếu.

Anh

Theo trang web The Guardian, Bộ Giáo dục Anh tuyên bố giáo viên mầm non được yêu cầu phải có trình độ bằng cấp như giáo viên tiểu học từ tháng 9/2013. Mục tiêu của kế hoạch này nhằm cải cách chất lượng giáo dục mầm non một cách toàn diện.

Charlie Taylor, giám đốc điều hành Đại học Quốc gia về giảng dạy và lãnh đạo cho biết: “Không có gì quan trọng trong giáo dục mầm non hơn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Những người có vai trò hỗ trợ trẻ nhỏ và phụ huynh này, cần có chất lượng tốt, được tôn trọng và dẫn đầu hệ thống giáo dục".

Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Elizabeth Truss nói: “Chất lượng giáo dục chủ yếu dựa vào chất lượng đội ngũ giáo viên. Giáo dục mầm non được đầu tư đúng cách mang lại những lợi ích tuyệt vời cho trẻ em, đặc biệt là đối tượng người có nền tảng thu nhập thấp. Những điều này sẽ làm cho cuộc sống của trẻ nhỏ thực sự khác biệt, chúng được học tập và lớn lên.”

Mỹ

Theo trang Study.com, để trở thành giáo viên mầm non ở Mỹ, yêu cầu bắt buộc là phải được đào tạo chính quy và nhận giấy cấp phép của nhà nước. Tuy nhiên, mỗi bang cũng có những quy định riêng.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), giáo viên mầm non được tuyển dụng bởi chương trình liên bang Head Start, ít nhất phải có bằng Associate's degree. Giáo viên đạt trình độ này có các kỹ năng bao gồm sáng tạo trong học tập, quan sát trẻ em, giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng, dạy chữ viết cho trẻ nhỏ và hiểu được nhu cầu của trẻ đặc biệt.

Giáo viên mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy, khuyến khích sáng tạo và khả năng tương tác xã hội của trẻ nhỏ. Nhờ được đào tạo bài bản, họ có cách hướng dẫn trẻ em chơi trò chơi, làm việc nhóm, phát triển năng khiếu âm nhạc, hội họa, học viết, làm toán một cách cơ bản nhưng khoa học, hiệu quả.

Giáo viên ở trường tư thường có quyền kiểm soát chương trình giảng dạy nhiều hơn, quy mô lớp học cũng nhỏ hơn ở trường công.

Nhật

Ở Nhật, giáo viên mầm non được coi là một nghề cao quý. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Nhật Bản, năm 1996 cho thấy có 96 trường đại học, 223 trường cao đẳng, 66 trường sau đại học và 45 trung tâm khác được Chính phủ phê duyệt như cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.

Để trở thành giáo viên mầm non, ứng viên cần có một trong ba loại giấy phép giảng dạy. Các khóa học liên quan đến giảng dạy mầm non thường bao gồm cả nội dung như tâm lý giáo dục, triết lý giáo dục, piano, phương pháp dạy học nghệ thuật và giáo dục thể chất.

Một người muốn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em cần tốt nghiệp từ một trường dạy nghề được chính phủ công nhận hoặc vượt qua một kỳ thi cấp quốc gia.