Thí sinh bao nhiêu tuổi được thi vào trường công an, quân đội?

Các trường khối Công an và Quân đội đều có quy định về độ tuổi dự thi vào trường đối với học sinh, cán bộ...

Thứ Hai, ngày 13/02/2017 10:35 AM (GMT+7)

Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi được dự thi vào các trường khối Quân đội

Hiện nay, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đang trình lãnh đạo Bộ Công an phương án tuyển sinh 2017 của các trường đại học, học viện Công an nhân dân nên chưa có quy định chính thức về phương án tuyển sinh 2017.

Tuy nhiên, theo quy định mới nhất của Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế không quá 30 tuổi (tính đến năm dự tuyển), đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND trong thời gian tại ngũ nếu đủ điều kiện về thời gian công tác, đạo đức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được dự tuyển vào các trường CAND, không tính độ tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm nay có nhiều phương thức thi mới, các trường CAND được giao rất ít chỉ tiêu nên cũng muốn làm gọn lại tổ hợp xét tuyển; việc đổi mới thi cũng theo lộ trình và giảm một tổ hợp thi để giải quyết bài toán chỉ tiêu.

Tuy nhiên, năm nay sẽ có thêm tổ hợp C03 gồm các môn: Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử để xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, ngành Luật.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, chỉ tiêu vào hệ đại học chính quy CAND năm 2017 dự kiến giảm rất mạnh, nên sẽ có ngành chỉ tiêu còn rất ít. Do đó, thí sinh đăng ký dự thi vào các trường CAND phải cân nhắc thật kỹ.

Trong khi đó, quy định chung về độ tuổi, tính đến năm dự tuyển vào các trường quân đội là: Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi; Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi (riêng đối tượng thiếu sinh quân từ 17 đến 23 tuổi).

Cũng theo Quy chế thi, để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Năm nay, Bộ GD-ĐT tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.