Quấy rối tình dục trở thành nỗi ám ảnh của học sinh

Phát biểu tại buổi gặp gỡ Bí thư Thăng, các em học sinh tâm sự, quấy rối tình dục nơi công cộng trở thành nổi ám ảnh đối với các em

Tại buổi gặp gỡ giữa học sinh với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng lãnh đạo TP.HCM dịp đầu xuân Đinh Dậu do Thành đoàn TP.HCM tổ chức sáng 4/2, nhiều học sinh chia sẻ rất nhiều câu chuyện "nóng" trong xã hội hiện nay, đặc biệt là quấy rối tình dục. Em N.T.T, một học sinh nữ trường THCS Trần Quốc Toản (quận 9), phản ánh lên các lãnh đạo thành phố về vấn đề quấy rối tình dục, đặc biệt ở những nơi công cộng.

"Trong lớp em cũng có bạn bị quấy rối tình dục, gây ra tâm lý sợ hãi, hoảng loạn và phải nghỉ học để ổn định tâm lý. Em không ngại nói ra điều này vì mong muốn các cô chú lãnh đạo sẽ dành sự quan tâm, bảo vệ chúng em. Đặc biệt là các bạn học sinh nữ, để chúng em có thể đối phó được khi xảy ra chuyện không hay và nhất là có thể tự bảo vệ mình", T.T. nói.

Trung tướng Lê Đông Phong Giám đốc Công an TP.HCM trả lời thắc mắc của học sinh về vấn đề quấy rối tình dục

Trả lời về vấn đề bạo lực học đường, quấy rối tình dục, Trung tướng Lê Đông Phong Giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ, trách nhiệm của Công an là nhận diện những kẻ có hành vi xấu để có biện pháp ngăn ngừa đồng thời phê phán những hành vi lệch lạc. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi cũng nên rèn luyện các kỹ năng tự vệ, khi bị xâm phạm, mạnh dạn phản ứng, kêu gọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh để tránh bị xâm hại. Ông Phong thông tin thêm lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cũng đã đến một số trường để hướng dẫn học sinh kỹ năng tự vệ cơ bản. Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống công an chứ không chỉ Phòng Cảnh sát Hình sự, cùng phối hợp các cơ sở giáo dục, tham gia hỗ trợ học sinh.

Cùng vấn đề này, nhiều học sinh kiến nghị các vị lãnh đạo cho nhà trường mở những lớp dạy kỹ năng, võ thuật tự vệ để các em có thể an tâm khi đến trường. T.T. cho biết chính em cũng từng là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục, nhưng T.T. may mắn được ba mẹ trò chuyện, hỗ trợ tâm lý nên vượt qua được.

Cũng tại buổi làm việc, nhiều em học sinh nêu ra vấn đề giáo dục giới tính trong học đường. Khi nhà trường chưa có chương trình dạy và phụ huynh còn né tránh nói với các em, thì việc "tự tìm hiểu" trở thành vấn đề phức tạp.

Em Phan Lê Ánh Dương, học sinh trường THCS Nguyễn An Khương (H. Hóc Môn), phát biểu: "Chúng em mong không chỉ có lớp giáo dục tâm lý cho học sinh, mà cần có những chương trình giáo dục tâm lý cho phụ huynh, để bố mẹ không ngần ngại chia sẻ với con cái khi nhắc đến những vấn đề nhạy cảm. Với lứa tuổi của chúng em, bố mẹ vẫn là những người thân cận nhất để chỉ dạy về vấn đề giới tính".

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trả lời trực tiếp những vấn đề mà các em thắc mắc

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, khẳng định chương trình giáo dục giới tính đã chính thức được đưa vào chương trình học của các em chứ không phải không có.

"Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa cho phép nhưng thành phố đã làm hợp đồng với các chuyên viên tâm lý, tiến hành mở rộng mạng lưới, cố gắng mỗi trường có 2-3 giáo viên tâm lý để giúp các em hiểu hơn về vấn đề giới tính ở lứa tuổi dậy thì", ông Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn ra và gây tâm lý sợ hãi, khiến học sinh cảm thấy mỗi ngày đến trường không còn là một ngày vui.