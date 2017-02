Phẫn nộ hình ảnh cô giáo chửi mắng, cầm dép đánh vào đầu trẻ mầm non

Ngày 5/2, trên mạng xã hội lan truyền clip “trẻ bị cô giáo mầm non lấy dép đánh vào đầu vì “ị”đùn”.

Clip khiến cư dân mạng, các bậc phụ huynh bất bình, sôi sục. Theo đó, clip này quay lại cảnh cô giáo chỉ tay vào mặt học sinh sau đó cầm một chiếc dép tổ ong đập 2 cái vào đầu trẻ đứa trẻ khoảng 2 tuổi và quát: “Mày có biết cái gì không?

Trong clip cũng xuất hiện hình ảnh một cô giáo cho tay vào túi quần, chỉ vào mặt và có những lời nói quát tháo trẻ khi vì các con ị đùn. Mặc kệ đứa trẻ khóc, cô giáo vẫn quát tháo ầm ĩ khiến đứa trẻ vô cùng sợ hãi và càng khóc to hơn.

Sau khi clip được lan truyền, phụ huynh có facebook Long Hang bức xúc nói: “Cô giáo lấy dép đánh vào đầu bé, không thể chấp nhận được”.

Một người khác bình luận: “Trên diễn đàn chắc nhiều cha mẹ làm nghề giáo. Cho em hỏi, với hành động này, làm công việc trồng người thì có xứng đáng không?Trẻ vẫn còn nhỏ quá mà nỡ lòng nào đối xử với chúng như với loài vật vậy?. Em cũng có con nhỏ sắp cho đi lớp mà thấy hoang mang quá.”

Nhiều facebooker khác cho biết, chỉ đọc các bình luận đã cảm thấy “căm phẫn” nên không đủ can đảm để bấm xem nội dung clip.

Cũng cho rằng, sự việc xảy ra ở trường Sen Vàng, Hà Đông, facebooker có địa chỉ, Phùng Tâm Xuân nói: “Người thân của cháu bé xác nhận là trường Sen Vàng ở Xa La, Hà Đông và đề nghị trường này nên thành thật hơn”.

Tuy nhiên, đại diện trường Sen Vàng, Xa La Hà Đông phủ nhận thông tin này và khẳng định: “Nhà trường luôn thành thật. Nếu sự việc xảy ra tại trường thì có lẽ trường đã khóa facebook. Đồng phục giáo viên mặc trong clip là của trường Mầm non Sen Vàng có địa chỉ ở Minh Khai.”.

Đại diện trường mầm non Sen Vàng, Xa La, Hà Đông liên tục khẳng định với phóng viên: “Nhà trường khẳng định không có sự việc trên xảy ra tại trường. Do đó, nhà trường cũng không có ý định báo công an về clip này”.

Ngay lập tức, trường Sen Vàng cũng ra thông báo với nội dung: Hiện nay trên một số trang facebook có xuất hiện một clip đánh trẻ. Và nhà trường nhận được một số phản ánh của các phụ huynh. Tuy nhiên, nhà trường xin thông báo, clip này không liên quan đến Trường Sen Vàng tại địa chỉ BT8 VT14 KDT Xa La, P. Phúc La, Q. Hà Đông. Chính vì thế bố mẹ có con gửi tại trường không phải lo lắng. Nhà trường cam kết không bao giờ có hiện tượng đánh trẻ ở trường.

Phóng viên có mặt tại trường mầm non Sen Vàng, Minh Khai Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hồng, Kế toán của trường xác nhận, sự việc xảy ra ở trường mầm non Sen Vàng Minh Khai (cơ sở 1 là trường Mầm non Sen Vàng, Xa La, Hà Đông).

“Hiện chúng tôi đã có văn bản báo cáo lên Phòng Giáo dục Quận Hai Bà Trưng. Cơ quan công an cũng vừa vào làm việc, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí”, bà Hồng nói.

Cũng theo bà Hồng, nguồn gốc của clip do một giáo viên trong trường quay và chia sẻ trên mạng xã hội.

“Do mâu thuẫn nội bộ nên một cô giáo đã quay và tung clip”, bà Hồng khẳng định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!