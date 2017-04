Nhân tài tìm đất dụng võ: Những lời khuyên không thể bỏ qua.

Hiểu rõ năng lực và sở thích của bản thân

Để Microroft thành công như ngày hôm nay, Bill Gates đã bắt đầu với niềm đam mê lập trình cơ bản. Trong suốt cuộc đời mình Gates luôn nỗ lực phấn đấu bởi niềm đam mê đó, và ông đã chia sẻ đam mê này với những cộng sự tại Microsoft.

Biết rõ đâu là sở trường và đam mê của mình là một cơ sở quan trọng để lựa chọn nơi làm việc. Bạn yêu thích làm việc với con số, hãy lựa chọn làm việc ở DN trong ngành kế toán, tài chính; Bạn có năng khiếu giao tiếp, hãy thử sức ở vị trí bán hàng, nhân viên tư vấn. Một nơi làm việc phù hợp nhất với năng lực và sở thích sẽ giúp chúng ta phát triển bản thân không ngừng, và với thời gian sẽ đạt được sự thành thục và điêu luyện đến mức “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.

Khởi đầu ở môi trường chuyên nghiệp

Nhiều bạn trẻ cho rằng, thước đo giá trị của công việc là mức lương nhận được. Song thực tế, điều mà các bạn trẻ cần nhất khi bắt đầu đi làm là kiến thức, kỹ năng chuyên môn, tác phong làm việc. Có thể nói, thời gian ở công ty chiếm phần lớn trong ngày và đồng nghiệp là những người mà bạn giao tiếp nhiều nhất. Như một tờ giấy trắng, nếu ngay từ đầu bạn được tiếp xúc với cung cách làm việc chuyên nghiệp ở công ty, điều này sẽ in đậm dấu ấn và định hình nên tác phong của bạn.

Lời khuyên thông minh dành cho bạn là hãy tìm việc làm tại những tổ chức chuyên nghiệp, những công ty hàng đầu trong lĩnh vực mà bạn muốn phát triển. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với thời gian, bạn sẽ được “tôi luyện” thành một người chuyên nghiệp, có thể khiến người khác tin tưởng vào bạn và khả năng của bạn. Điều này sẽ giúp bạn thuận lợi và thành công trong mọi việc về sau.

Tìm nơi làm việc lý tưởng để phát triển sự nghiệp là mong ước của bạn trẻ ngày nay

Chọn nơi “trao quyền” cho người trẻ

Lee Iacocca, doanh nhân huyền thoại trong lĩnh vực chế tạo ô tô, được mệnh danh là “Ông tổ của dòng xe Mustang” của hãng Ford, và là người hùng đã làm hồi sinh hãng xe Chrysler, đã nói “Management is nothing more than motivating other people” (tạm dịch “Nghệ thuật Quản trị chẳng gì hơn là tạo động lực cho người khác”). Với những người trẻ, việc tạo động lực là rất quan trọng để họ luôn giữ được sự nhiệt tình và lòng trung thành với công ty. Để làm điều này không có gì tốt hơn là “trao quyền” cho họ: vạch ra mục tiêu và kỳ vọng, tạo ra một “không gian” mà trong đó người trẻ được làm chủ, được thỏa sức sáng tạo, sẵn lòng trao cho họ những công việc thử thách, những vị trí quan trọng để họ được rèn luyện và phát triển.

Như chia sẻ của một người trẻ tài năng thuộc thế hệ 8X, chị Alexis Dan Phạm - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực Techcombank: “Điều quan trọng hơn cả của một chiến lược nhân sự xuất sắc không hẳn là trả lương cao nhất, đào tạo cao nhất, dù dĩ nhiên, những việc đó, doanh nghiệp vẫn sẽ làm. Song việc đầu tiên cần làm chính là tạo ra được môi trường mà cán bộ công nhân viên có thể phát triển năng lực và thành công.”

Trong lúc chưa có nhiều DN VN hiện nay làm được những việc này, cơ hội cho bạn trẻ là các đợt tuyển dụng cử nhân mới ra trường, những chương trình thực tập sinh, quản trị viên tập sự dành cho sinh viên tài năng mà các DN lớn tổ chức hàng năm. Đó cũng thường là những tổ chức có chính sách thu hút và giữ chân nhân tài bài bản và lâu dài.

Tìm hiểu thông tin xếp hạng nhà tuyển dụng

“Phát hiện” ra những tổ chức sở hữu môi trường làm việc lý tưởng không phải điều dễ dàng với nhiều bạn trẻ. Để tiết kiện thời gian và công sức tìm kiếm, nên tìm hiểu thông tin từ các báo cáo xếp hạng nhà tuyển dụng uy tín, khách quan, đáng tin cậy, được thực hiện trên quy mô lớn và tiêu chí rõ ràng. Thông dụng nhất tại Việt Nam hiện nay là Khảo sát Những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – do mạng việc làm Anphabe thực hiện hàng năm, và giải thưởng Việt Nam HR awards vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắccủa do Talentnet tổ chức, với phương pháp chuyên môn độc quyền từ Viện Nghiên cứu Quản trị nguồn nhân lực Singapore… Những DN thường xuyên được xếp hạng cao trong top đầu là những tổ chức đáp ứng tốt nhất những kỳ vọng của người lao động. Đó sẽ là nơi “đất lành” cho các “nhân tài trẻ” thỏa sức cống hiến và phát triển.