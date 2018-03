Một số thói quen làm giảm trí thông minh

Tiếp xúc nhiều với ánh sáng mờ

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Michigan, Mỹ đã khám phá ra mối liên hệ giữa ánh sáng mờ và khả năng ghi nhớ kém sau khi tiến hành nghiên cứu bộ não của chuột. Khi bắt đầu nghiên cứu, những con chuột này được đào tạo để đi vào mê cung, sau đó chuột được chia thành hai nhóm với một nửa được tiếp xúc với ánh sáng có cường độ tương đương như ánh sáng ban ngày và một nửa tiếp xúc với ánh sáng mờ mô phỏng cường độ ánh sáng trong các văn phòng. Sau 4 tuần, những con chuột tiếp xúc với ánh sáng mờ mất 30% công suất hoạt động ở vùng hippocampus - chịu trách nhiệm cho học tập, ghi nhớ và điều tiết cảm xúc. Đồng thời khi đưa vào mê cung, những con chuột này khó khăn trong việc tìm đường ra so với những con chuột nhóm 1. Giải thích hiện tượng này, các nhà khoa học cho biết tiếp xúc với ánh sáng mờ lâu ngày đã dẫn đến sự suy giảm một loại hóa chất giúp duy trì khả năng kết nối giữa các neuron thần kinh trong não chuột. Tuy nhiên, sau khi cho tiếp xúc lại với ánh sáng có cường độ tương đương ánh sáng mặt trời trong 4 tuần, năng lực não bộ của chuột nhóm 2 đã trở lại bình thường.

Lạm dụng điện thoại thông minh

Các nhà khoa học tại Đại học Texas, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu với 800 người dùng điện thoại thông minh. Những người này được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra trên máy tính đòi hỏi sự chú ý. Một số người được yêu cầu để điện thoại cá nhân ra khu vực khác, một số khác được yêu cầu tắt tiếng của điện thoại và đặt trên bàn. Kết quả cho thấy những người để điện thoại ra khu vực khác thực hiện tốt hơn bài kiểm tra so với những người để điện thoại bên cạnh. Các nhà nghiên cứu cho biết: Việc có một chiếc điện thoại trong tầm nhìn làm giảm khả năng tập trung và khả năng thực hiện nhiệm vụ vì mọi người đã quen với việc kiểm tra điện thoại của họ từ trong tiềm thức, do đó khó có thể tập trung làm việc khác khi để điện thoại trước mặt.

Lạm dụng điện thoại thông minh làm giảm khả năng tập trung

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Thường xuyên ăn các thực phẩm đóng hộp cũng ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức. Các nhà khoa học đã kiểm tra thói quen ăn uống ảnh hưởng thế nào đến trí thông minh của khoảng 14.000 trẻ nhỏ. Trẻ ở độ tuổi lên 3 chủ yếu được ăn thực phẩm chế biến sẵn có chỉ số IQ thấp hơn so với những trẻ cùng độ tuổi được ăn chế độ giàu vitamin và chất dinh dưỡng. Theo các chuyên gia, chế độ ăn giàu vitamin và chất dinh dưỡng giúp khuyến khích sự phát triển tối ưu của trí não trong khi các thực phẩm chế biến sẵn thì không. Vì não phát triển nhanh nhất trong 3 năm đầu đời, dinh dưỡng được cung cấp thời kỳ này có ảnh hưởng lâu dài đến với chức năng não tổng thể về sau.

Ăn nhiều đường

Một chế độ ăn uống có hàm lượng fructose cao làm giảm trí thông minh chỉ sau 6 tuần lễ. Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ sau khi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn uống nhiều đường ở chuột. Cả hai nhóm chuột đều được cho uống đồ uống có nhiều đường fructose nhưng nhóm 1 được cho ăn thêm axit béo omega-3 nhằm chống lại những tổn thương tế bào não. Sau 6 tuần, những con chuột nhóm 1 có thể tìm được đường ra sau khi thả vào mê cung trong khi những con chuột nhóm 2 cho thấy hoạt tính synap trong não giảm đi khiến chúng không thể nhớ được đường đi trong mê cung mà trước đó đã học. Việc tiêu thụ fructose cao ảnh hưởng đến mức insulin của chuột. Các tế bào não sử dụng đường làm nhiên liệu, do đó đường ảnh hưởng đến việc các tế bào hoạt động khi xử lý các ý nghĩ, cảm xúc.

Tình trạng béo phì

Các nhà khoa học ở Đại học Manitoba, Canada đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy thừa cân, béo phì chính là triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài của tình trạng suy giảm trí thông minh. Đây là kết luận sau khi tiến hành quét não ở nam và nữ giới bị thừa cân béo phì nhưng không có biểu hiện bất thường về trí tuệ hoặc tâm thần. Các nhà nghiên cứu cũng tập trung đến chỉ số khối cơ thể, tỉ lệ mô mỡ trong thành phần chung của cơ thể và so sánh những dữ liệu này với các chỉ số hoạt động của não. Kết quả cho thấy những người này khi xuất hiện tình trạng béo phì đồng thời cũng xảy ra việc suy giảm khối lượng chất trắng và chất xám ở những vùng não liên quan đến trí thông minh và vùng não kiểm soát hành vi.

Bị bạo hành khi còn nhỏ

Một nghiên cứu về trẻ em ở Hoa Kỳ cho thấy những đứa trẻ bị bạo hành khi còn nhỏ có chỉ số IQ thấp hơn so với những đứa trẻ khác. Các nhà khoa học kiểm tra nhận thức của hai nhóm trẻ trong độ tuổi từ 2-4 và từ 5-9 tuổi. 4 năm sau, họ tiến hành kiểm tra lại những trẻ em này. Ở nhóm tuổi 5-9, trẻ bị bạo hành có chỉ số IQ thấp hơn gần 3 điểm so với trẻ cùng độ tuổi không bị bạo hành. Ở nhóm 2-4 tuổi, trẻ bị bạo hành có chỉ số IQ thấp hơn 5 điểm so với những trẻ cùng độ tuổi không bị bạo hành. Các chuyên gia cho rằng mối quan hệ nhân quả giữa bạo hành khi còn nhỏ và chỉ số IQ thấp là sự căng thẳng, lo âu. Bị bạo hành từ khi còn nhỏ dẫn đến áp lực mãn tính đối với trẻ khiến chúng thường trong trạng thái lo lắng, căng thẳng và sợ hãi.