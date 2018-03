Một hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng “chạy” việc

Trường THCS Ngô Mây, nơi ông Bê làm hiệu trưởng.

Ngày 16/3, thượng tá Nguyễn Văn Dân - Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, cho biết: Cơ quan điều tra Công an huyện này đã triệu tập ông Huỳnh Bê lên làm việc do người dân, giáo viên có đơn tố cáo nhận tiền chạy việc, cắt xén lương của giáo viên. Theo thượng tá Dân, vào cuối năm 2017, Công an huyện nhận được đơn tố cáo của bà C.T.L (trú huyện Krông Pắk) kèm bằng chứng là giấy biên nhận tiền do ông Huỳnh Bê viết, ký tên nhận 300 triệu đồng hứa lo cho con gái bà L. vào dạy tại một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Dân cho hay, quá trình triệu tập lên làm việc với cơ quan công an, ông Huỳnh Bê đã thừa nhận có nhận tiền của bà L. để lo xin việc và thừa nhận chữ ký trong giấy biên nhận là của ông này. “Cả Công an và Viện kiểm sát huyện đã xin ý kiến cấp trên về vụ việc này, nhưng lãnh đạo Công an tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh đã chỉ đạo chúng tôi củng cố hồ sơ vụ việc. Khi đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ khởi tố chứ không bao che ai hết”, một lãnh đạo Viện KSND huyện Krông Pắk cho hay.

Giấy biên nhận nhận tiền chạy việc có chữ ký của ông Huỳnh Bê.

Liên quan đến ông Huỳnh Bê, Công an huyện Ea Kar xác nhận cũng đã nhận đơn của ông N.V.M (trú huyện Ea Kar) tố ông Bê nhận 120 triệu đồng chạy việc. Công an huyện Ea Kar cho biết, ông M. cung cấp một số giấy vay tiền, giấy nhận nợ, khất nợ chứ không có giấy tờ nhận tiền chạy việc nên Công an huyện hướng dẫn ông M. khởi kiện ra tòa để đòi tiền.

Cắt xén lương giáo viên

Cùng ngày, thượng tá Nguyễn Văn Dân cũng cho biết: Ngày 14/3, Công an huyện cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể giáo viên trường THCS Ngô Mây tố ông Huỳnh Bê cắt xén lương do thanh tra huyện chuyển sang.

Đơn tố cáo của các giáo viên cho hay, lương chi trả cho giáo viên hợp đồng từ nhiều tháng liền ở trường cứ thấp dần và so với bảng quyết toán lương Kho bạc Nhà nước huyện Krông Pắk duyệt chuyển cho trường có sự chênh lệch nhau rất lớn. Cô Dương Thị Thủy phản ánh, chỉ trong 5 tháng cuối năm 2017, số tiền thực nhận của cô ít hơn so với chứng từ ở kho bạc huyện là hơn 7,6 triệu đồng. Theo cô Thủy, trước đây, khi ký hợp đồng dài hạn, cô được nhận mức lương đầy đủ của một giáo viên nhưng rồi mức lương cứ giảm dần.Từ tháng 8 - 12/2017, cô Thủy nhận 5 tháng lương một lần với tổng số 2,052 triệu đồng. Cô Thủy tìm hiểu và biết, mức lương trên kho bạc mà cô thực nhận là 9,675 triệu đồng.

Trong khi đó, danh sách này có đến 7 giáo viên khác của Trường THCS Ngô Mây cũng bị chi trả lương sai so với số thực nhận từ kho bạc. Trong 5 tháng (từ tháng 8 - 12/2017) tổng số tiền 7 giáo viên này nhận tại trường là 17 triệu đồng, còn chứng từ ở kho bạc là gần 70 triệu đồng.

Khi một giáo viên gọi điện cho ông Nguyễn Viết Bình (kế toán trường THCS Ngô Mây) và ghi âm lại thì ông Bình giải thích là làm theo chỉ đạo của ông Huỳnh Bê. Theo ông Bình (trong băng ghi âm), trường THCS Ngô Mây có nhiều giáo viên hợp đồng nhưng phân làm hai đối tượng: Có quyết định hợp đồng của huyện và số ông Bê tự nhận. Trong khi đó, Phòng Tài chính huyện chỉ trả tiền lương cho các giáo viên hợp đồng có quyết định của huyện. Vậy nên, ông Bình được ông Bê chỉ đạo phải “chia bớt” lương của các giáo viên có quyết định cho các giáo viên không có quyết định?

Trao đổi với PV, ông Cao Văn Tư - Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Krông Pắk khẳng định, đã làm đúng quy định và chuyển đúng số tiền theo bảng lương được trường gửi lên, đúng với ngân sách được UBND huyện phê duyệt. Còn Công an huyện Krông Pắk cho biết cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ thông tin này.

Ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Krông Pắk, cho biết: Phòng đã tổ chức kiểm tra và khẳng định có việc ông Huỳnh Bê chỉ đạo kế toán lập hai bảng lương cho giáo viên. “Chúng tôi khẳng định việc làm này là sai, không thể cắt xén lương của giáo viên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hiện chúng tôi đã lập tờ trình để báo cáo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý tiếp theo”, ông Vinh cho hay.