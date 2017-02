Kỷ luật hàng loạt cán bộ để lộ đề thi công chức cấp xã tại Đắk Lắk (ảnh minh họa).

Ngày 15/2, ông Trương Hoài Anh - Chủ tịch UBND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo số 64/TB-ANĐT, thông báo kết quả điều tra kỳ thi công chức cấp xã do huyện tổ chức vào ngày 10/7/2016 đã xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc ra đề thi, quản lý đề thi và làm lộ đề thi.

Sau khi có kết quả của cơ quan công an, UBND huyện Krông Năng đã kiểm điểm, kỷ luật nhiều cán bộ, công chức có liên quan. Theo đó, ông Châu Văn Lượm (Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển kiêm trưởng Ban đề thi) bị kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm trong Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ xem xét xử lý theo phân cấp quản lý cán bộ. Hai ông Cao Xuân Phu (Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển) và ông Nguyễn Văn Hồng (Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện) bị kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước tập thể UBND huyện. Ngoài ra, các ông Mai Quốc Doanh (Trưởng phòng TN&MT huyện), Lê Ngọc Sáu (Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện) và Dương Ngọc Chính (chuyên viên Phòng Nội vụ huyện) bị kỷ luật khiển trách và điều động chuyển công tác.

Cũng theo ông Anh, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk không ra quyết khởi tố vụ án vì “đây là lần đầu tiên huyện tổ chức thi công chức nên các thành viên hội đồng thi chưa có kinh nghiệm". Vì vậy, UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của các thí sinh mà không tổ chức thi lại kỳ thi trên. Đối với các công chức xã tạm tuyển công tác lâu năm tại huyện Krông Năng không trúng tuyển trong kỳ thi vừa qua, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, thị trấn bố trí những trường hợp này vào các vị trí chức danh cán bộ, công chức cấp xã không có người trúng tuyển và các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trước đó, ngày 10/7/2016, UBND huyện Krông Năng tổ chức kỳ thi tuyển lấy 106 công chức cấp xã. Kết quả, có 36 thí sinh tự do trúng tuyển và 38 thí sinh là công chức xã tạm tuyển không trúng tuyển. Trong khi các cán bộ tạm tuyển bị điểm thấp, có nhiều thí sinh tự do là con em lãnh đạo huyện lại có điểm rất cao. Nghi ngờ kỳ thi có dấu hiệu “bất thường”, nên nhiều công chức xã tạm tuyển công tác lâu năm tại huyện Krông Năng đã làm đơn tố cáo kỳ thi đã bị mua bán và bị lộ đề thi gửi các cơ quan chức năng.