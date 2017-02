HS gãy chân ở trường: Cầu cứu nhưng không nhận được hồi âm

Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội báo cáo và tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) trong lúc chờ điều tra làm rõ nguyên nhân khiến học sinh Trần Chí Kiên bị gãy chân trong trường học, chiều ngày 7/2, trao đổi với Tiền Phong, anh Trần Chí Dũng, phụ huynh học sinh cho biết, sau khi sự việc xảy ra anh đã gửi đơn cầu cứu đến Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, nhưng từ đó đến nay gia đình không nhận được bất kỳ hồi âm nào của Sở. Trong khi đó, báo cáo với lãnh đạo thành phố sáng ngày 6/2, lãnh đạo Sở GD&ĐT lại cho rằng: “gia đình bức xúc vì thái độ của cô hiệu trưởng”.

Anh Dũng khẳng định lại, sau khi con anh ngã gãy chân đưa vào bệnh viện, gia đình được trường báo là do cháu chạy bị ngã nhưng khi cháu được phẫu thuật, tỉnh táo có nói lại là: “Con bị đâm vào chiếc xe màu xanh, trên xe có cô hiệu trưởng và cô giáo nữa”. Lúc đó, gia đình mới đến trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chỉ nhằm mục đích có phác đồ điều trị và yêu cầu trường có biện pháp khắc phục không để ô tô đi lại trong trường tránh việc gây tai nạn cho các em học sinh khác.

Tuy nhiên, điều gia đình bức xúc là nhà trường làm mọi cách để đưa thông tin sai lệch về vụ tai nạn. Trường còn phát phiếu điều tra học sinh toàn trường để khẳng định 100% học sinh không nhìn thấy chiếc xe nào vào ra trong trường cũng như gây tai nạn?!

Tuy nhiên, ngay sau đó, tại các buổi làm việc tiếp theo giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường lại “chợt nhớ ra” hôm xảy ra vụ việc có đi khám bệnh về và cho xe taxi đi thẳng vào trong trường. Có thể, lúc xe đi ra gây tai nạn cho học sinh Trần Chí Kiên.

Học sinh bị ngã gãy xương đùi phải phẫu thuật. Ảnh gia đình cung cấp.

Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, PV báo Tiền Phong có buổi làm việc với hiệu trưởng, hiệu phó Trường Tiểu học Nam Trung Yên cả hai đều khẳng định hôm xảy ra vụ việc không có bất kỳ xe ô tô nào vào ra trong trường.

Khi PV đặt câu hỏi, vì sao một học sinh 7 tuổi cho rằng, mình bị một ô tô màu xanh lam va phải và trước khi ngã xuống em nhìn thấy trên xe có hiệu trưởng và một cô giáo nữa thì bà Ngọc cho rằng: “Có thể học sinh bị hoa mắt, nhìn nhầm”.

Anh Dũng cho biết thêm, đến thời điểm này con trai anh vẫn mới chỉ ngồi kéo lết chân chứ chưa thể đi lại được. Theo lịch hẹn của bác sĩ, phải đến cuối tháng 2/2017, cháu đi khám lại mới có kết luận có thể đi lại được hay chưa. Vì thế việc học của Kiên cũng bị dừng từ đầu tháng 12/2016 đến nay.

Chiều 7/2, Phó giám đốc Sở GD &ĐT Hà Nội ông Phạm Xuân Tiến cho biết, sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Sở cũng đã có chỉ đạo phòng giáo dục tập trung giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, việc đình chỉ hay đưa ra mức kỷ luật như thế nào phải chờ kết luận của cơ quan công an. Hơn nữa, các trường mầm non, tiểu học thuộc phân cấp quản lý trực tiếp của UBND quận, huyện do đó trong việc này sau khi có kết luận của công an, UBND quận Cầu Giấy sẽ có hình thức kỷ luật.

“Riêng Sở GD&ĐT Hà Nội cũng phải chờ kết luận cuộc họp với Thành ủy, kết luận của cơ quan công an mới có đề nghị với quận về hình thức xử lý kỷ luật cụ thể như thế nào”, ông Tiến nói.