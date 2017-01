Học sinh gãy chân trong trường: Hiệu trưởng vô cảm?

Liên quan đến vụ việc học sinh Trần Chí Kiên bị gãy chân trong sân trường Tiểu học Nam Trung Yên, giữa nhà trường và gia đình đã có nhiều cuộc gặp nhưng phía nhà trường vẫn khẳng định nguyên nhân tai nạn là do học sinh tự chạy ngã. Mới đây, bà hiệu trưởng mới chợt nhớ ra tình tiết hôm xảy ra vụ việc bà có cho xe taxi đi vào trong sân trường.

Thứ Sáu, ngày 06/01/2017 09:30 AM (GMT+7)

Trường trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ngày 5/1, trao đổi với Tiền Phong, anh Trần Chí Dũng, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Anh rất buồn vì hiện nay con trai vẫn chưa hồi phục, bác sĩ cho biết phải 2 tháng nữa con mới có thể bắt đầu tập đi. Vậy nhưng, hiệu trưởng Trường tiểu học Nam trung Yên, bà Tạ Thị Bích Ngọc lại vô cảm trước sự việc”.

Anh Dũng cho rằng, vụ tai nạn xảy ra ngay trong sân trường khiến con anh bị gãy xương đùi phải nhập viện, mổ ghép xương, bó bột vậy mà trường trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm hơn một tháng trời. Chỉ đến khi cơ quan công an vào cuộc bà Ngọc mớt chợt nhớ ra là hôm xảy ra vụ việc bà có cho taxi đi vào trong trường.

Trước đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Trường tiểu học Nam Trung Yên có gửi báo cáo kèm phiếu khảo sát với kết quả 100% học sinh cho biết không nhìn thấy ô tô đi vào sân trường hôm xảy ra vụ việc. Sau đó, phòng giáo dục có nhiều buổi làm việc với trường hiệu trưởng vẫn khẳng định, trong trường chỉ có 3 ô tô của giáo viên và hôm (1/12) xảy ra vụ việc không có ô tô nào vào ra trong trường.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc mới đây nhất, cô Ngọc “mới nhớ ra” ngày 1/12, khoảng 9 giờ 30 sáng cô đi khám bệnh ở Bệnh viện Việt Đức, sau khi khám xong có thuê 1 xe taxi về trường cùng một giáo viên khác. Về đến trường, cô Ngọc cho phép taxi đi thẳng vào cổng trường tuy nhiên sau khi rời xe cô đi thẳng lên phòng làm việc. Sau đó, cô được thông báo có học sinh bị ngã, cô đã chỉ đạo giáo viên chạy xuống xem xét sự việc còn mình tiếp tục làm việc.

Cô Ngọc cũng khẳng định, khi mình ngồi trên xe taxi để vào trong sân trường, không có vụ va chạm nào xảy ra cả. Trong khi đó, cháu Trần Trung Kiên sau khi được cấp cứu, hồi sức đã nói với gia đình: “Con bị va vào một chiếc xe màu xanh, trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác”.

Nói về việc này, anh Trần Chí Dũng, (bố Kiên) cho rằng, ban đầu khi sự việc mới xảy ra, gia đình nhận được điện thoại của nhà trường thông báo con tự chạy ngã phải cấp cứu ở bệnh viện. Do lo lắng chạy chữa cho con nên gia đình không tìm hiểu nguyên nhân.

Cho đến khi con khỏe hơn, kể lại sự việc anh vẫn chưa tin lắm. Nhưng khi nghe khoảng 2-3 học sinh khác học cùng con nói lại con bị va vào xe anh mới đến trường đề nghị được làm rõ nguyên nhân với mục đích có phác đồ điều trị cũng như nếu sự thật đúng như thế gia đình mong nhận được một lời xin lỗi từ nhà trường.

Thế nhưng theo anh Dũng, điều đáng buồn là tại nhiều buổi làm việc giữa nhà trường và gia đình, nhà trường vẫn nói nguyên nhân con bị tai nạn trong trường là do tự chạy ngã. Để chứng minh cho điều này, hiệu trưởng trường còn tiến hành phát phiếu điều tra cho 100% học sinh trong trường để khảo sát hôm xảy ra sự việc có ô tô ra vào trường hay không để chứng minh mình vô tội.

Điều đáng nói, trước đó, tại buổi làm việc với PV Tiền Phong, bà Tạ Thị Bích Ngọc cũng khẳng định, hôm xảy ra sự việc không có ô tô nào vào ra. Bà Ngọc còn khẳng định, lịch trình trong sổ bảo vệ ai vào ra đều phải ghi rõ. Bà cũng đưa cả bản tường trình sự việc của bảo vệ cho PV xem.

Bà chỉ được báo cáo sự việc sau khi học sinh bị nạn và bà đã chỉ đạo giáo viên chạy xuống xem và đưa đi viện. Sau đó, vì bận nhiều việc nên bà cũng quên không thăm hỏi học sinh.

Theo một lãnh đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, vụ việc hiện đang được công an vào cuộc. Do đó, phải chờ kết luận của công an mới có hướng xử lý.