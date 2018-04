Hai nhà khoa học Việt Nam được vinh danh tốp 100 Châu Á

Asian Scientist - tạp chí khoa học uy tín của Singapore vừa công bố tốp 100 nhà khoa học châu Á, trong đó có 2 nhà khoa học Việt Nam là GS-TS Phan Thanh Sơn Nam và GS-TS Nguyễn Sum.

GS-TS Phan Thanh Sơn Nam trong danh sách tốp 100 nhà khoa học Châu Á

Đây là danh sách được cập nhật hằng năm về các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, người tiên phong có những đóng góp lớn trên mọi lĩnh vực trong khu vực châu Á. GS-TS Phan Thanh Sơn Nam và PGS-TS Nguyễn Sum – chủ nhân giải thưởng Tạ Quang Bửu 2017 - đã vinh dự lọt vào danh sách này.

GS-TS Phan Thanh Sơn Nam, công tác tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM, là tác giả chính của công trình "Tổng hợp propargylamine từ N-methylaniline và alkyne đầu mạch thông qua con đường methyl hóa và hoạt hóa trực tiếp liên kết C-H sử dụng vật liệu Cu2(BDC)2(DABCO) làm xúc tác". Đây là công trình khoa học xuất sắc về chất xúc tác trong lĩnh vực hóa học kỹ thuật. Công trình đã nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung hữu cơ-kim loại (MOFs) làm chất xúc tác cho các ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ họ propargylamine. Đặc biệt, công trình đã phát hiện ra một chuyển hóa của N-methilaniline chưa từng được công bố.

Điểm đặc biệt là công trình này được thực hiện hoàn toàn ở Việt Nam do 5 tác giả là nhà khoa học Việt Nam, hoàn toàn không có yếu tố nước ngoài. Bài báo khoa học làm nên giải thưởng được các nhà chuyên môn trên thế giới rất quan tâm và nó đã được trích dẫn 21 lần.

GS-TS Nguyễn Sum trong danh sách tốp 100 nhà khoa học Châu Á

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Sum, Trường ĐH Quy Nhơn, là tác giả công trình "Về bài toán hit của Peterson" (On the Peterson hit problem, dvances in Mathematics, Vol. 274, 432–489). Đây là công trình khoa học đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực tô pô đại số, giải quyết được một trường hợp đặc biệt (k=4) của giả thuyết "hit" do nhà toán học người Mỹ Frank Peterson đề xuất cách đây 30 năm. Đây là một bước tiến mới trong việc giải quyết giả thuyết Peterson kể từ năm 1990. Công trình được thực hiện hoàn toàn trong nước bởi tác giả duy nhất là nhà khoa học Việt Nam Nguyễn Sum.

Đây là năm thứ ba, tạp chí Asian Scientist công bố danh sách này. Theo đó, những nhân vật được vinh danh trong tốp 100 nhà khoa học đã giành giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế năm 2017 về thành tích nghiên cứu hoặc khả năng lãnh đạo của mình trong lĩnh vực khoa học. Tạp chí này hy vọng thành tích của của tốp 100 Châu Á sẽ truyền cảm hứng cho các nhà nghiên cứu trẻ trong khu vực hướng đến sự xuất sắc trong khoa học.