Hà Nội: Nhiều Hiệu trưởng bị kỷ luật vì thu tiền trường sai quy định

Kết quả kiểm tra tiền trường ở Hà Nội đã buộc nhiều trường học trả lại tiền thu sai cho phụ huynh. Ảnh minh họa: Q.Anh

Gần 20 trường có dấu hiệu lạm thu

Trong buổi làm việc với Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND TPHà Nội) cuối tuần qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo kết quả xử lý nhiều khoản thu không đúng quy định sau khi kiểm tra các trường trên địa bàn. Cụ thể, trong năm học 2017- 2018, Sở đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác thu-chi đầu năm học và kiểm tra tại 30 Phòng GD&ĐT, 101 trường mầm non và phổ thông.

Các đoàn kiểm tra của các Phòng GD&ĐT đã kiểm tra 663 trường của 3 cấp học, yêu cầu dừng triển khai thu hoặc trả lại phụ huynh những khoản thu không đúng quy định. Cụ thể, ở bậc Mầm non có các trường: Mầm non Chu Phan (huyện Mê Linh) dừng triển khai khoản thu xã hội hóa trường và lớp; Mầm non A, xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) dừng thu tiền mua ti vi và hỗ trợ cây xanh; Mầm non Đại Thịnh (huyện Mê Linh) dừng thu tiền xã hội hóa và mua đồ chơi.

Đối với bậc Tiểu học, có các trường: Tiểu học Vân Canh (huyện Hoài Đức) trả lại phụ huynh tiền lắp điều hòa tại một lớp học; Tiểu học Dịch Vọng A (quận Cầu Giấy) trả lại tiền phụ huynh mua máy điều hòa, máy chiếu, máy tính xách tay; Tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh) trả tiền thu quỹ khuyến học và hỗ trợ soạn giảng; Tiểu học Uy Nỗ (Đông Anh) trả tiền thu lắp điều hoà, máy chiếu.

Ở bậc THCS có các trường: THCS Phạm Hồng Thái (huyện Mê Linh) thu tiền phụ huynh mua ghế nhựa của học sinh lớp 6; THCS Văn Quán (quận Hà Đông) đã trả lại phụ huynh tiền mua máy điều hòa. Ở khối THPT, Trường THPT Đông Anh (huyện Đông Anh) thu tiền phô tô tài liệu; THPT Thạch Thất (huyện Thạch Thất) thu tiền đề, phiếu trả lời câu hỏi, giấy thi tự luận 1 tiết, thi học kỳ; THPT Mỹ Đức B (Mỹ Đức) thu quỹ khuyến học, tiền ngoại khóa…

Cần có hình thức kỷ luật “mạnh”?

Sở GD&ĐT cho biết, tất cả các trường phát hiện vi phạm, đã tiến hành xử lý kiểm điểm hoặc khiển trách Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu. Thông tin này được các bậc phụ huynh có con đang học tại các trường công lập ở Hà Nội hết sức quan tâm, bởi những năm gần đây lạm thu tiền trường luôn là nỗi ám ảnh của các gia đình dịp đầu năm học mới, nhất là các khoản thu dưới danh nghĩa “xã hội hóa”.

Được biết, đầu năm học này ở một số nơi khi phát hiện ra lạm thu, cơ quan chức năng đã có hình thức xử lý nghiêm. Tiêu biểu như, UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng mới đây đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương để phục vụ công tác kiểm tra quản lý thu, chi năm học 2017-2018. Để xảy ra sai phạm trong công tác thu chi tiền trường suốt thời gian từ năm 2012 đến năm 2016, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lệ Xá (Tiên Lữ, Hưng Yên), bà Nguyễn Thị Quyên đã bị xử lý kỷ luật cách chức hiệu trưởng, xuống làm Hiệu phó...

Hiện nay, nhiều phụ huynh cho rằng, công tác xử lý vấn đề lạm thu trường học vẫn chưa nghiêm, vẫn còn sự nể nang, cho qua. Hiệu trưởng, Ban giám hiệu là người chịu trách nhiệm nhưng cũng chỉ bị nhắc nhở, dừng hoạt động thu hoặc trả lại tiền cho phụ huynh đã đóng. Khi đã xác định rõ sai phạm, rõ trách nhiệm cá nhân thì việc xử lý phải công khai, đúng quy định để mọi người cùng biết, từ đó mới không xảy ra tình trạng lạm thu tương tự ở các cơ sở giáo dục khác.

Theo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ (Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh hiện nay cần duy trì và được quy định rõ trách nhiệm của mình để không “tiếp tay” cho nhà trường để lạm thu. Bên cạnh đó, khi nhà trường đưa ra các khoản đóng góp, Ban cha mẹ học sinh cần phải xem xét, nếu thấy thu bất hợp lý phải có ý kiến phản đối, từ chối đóng góp.

“Để xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu tiền trường hiện nay, đối với các Hiệu trưởng để xảy ra tình trạng lạm thu, cần phải có đề nghị hoàn trả lại cho phụ huynh những khoản thu không đúng, chịu phê bình, cảnh cáo. Thậm chí, cách chức nếu để xảy ra những sai phạm tài chính nghiêm trọng. Nếu không xử lý nghiêm, tình trạng lạm thu tiền trường sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài gây bức xúc phụ huynh, dư luận xã hội”, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh.