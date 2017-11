Giáo viên sẽ có thang, bảng lương riêng?

Cải cách lương giáo viên phải khả thi Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách cải cách tiền lương sao cho xứng đáng với sức cống hiến của nhà giáo, tạo động lực cho nhà giáo an tâm công tác và thực hiện đổi mới giáo dục. "Theo quy định về chế độ tiền lương hiện tại, mỗi nhà giáo đi từ bậc lương thấp nhất đến bậc cao nhất trong ngạch lương của mình là 24 năm đối với giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, 30 năm đối với giáo viên THCS, 27 năm đối với giáo viên THPT. Lương giáo viên mầm non và tiểu học từ bậc 1 là 1,86 đến bậc 12 là 4,06, với mức lương cơ bản hiện tại thì trong 24 năm công tác không tăng đáng kể, chỉ khoảng 2.860.000 đồng. Rõ ràng, điều này khó trở thành động lực cho nhà giáo phấn đấu và chưa song hành với mục tiêu đổi mới" - bà Thanh nhận xét. Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long này cũng nhấn mạnh tới việc đưa các chính sách về nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vào quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trong năm 2018; cũng như sớm đưa Luật Nhà giáo vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Cũng quan điểm trên, bà Ngô Thị Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, cho rằng chính sách đối với giáo viên cần được Quốc hội quan tâm để sớm đưa Luật Nhà giáo vào chương trình xây dựng luật năm 2019. Việc áp dụng Luật Viên chức đang gặp nhiều trở ngại và mâu thuẫn với điều 58 Luật Giáo dục, làm giảm vị thế nhà giáo do chưa xem xét đến nghề đặc thù. GS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ủng hộ việc cần cải cách tiền lương cho giáo viên, vì nâng lương giáo viên thì người được hưởng lợi là toàn xã hội chứ không phải chỉ có nhà giáo. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng đặt vấn đề: Liệu có tìm được nguồn tài chính cho việc tăng lương không? "Số lượng giáo viên rất lớn, chỉ tăng một khoản nhỏ thì cũng sẽ ra một con số vô cùng lớn" - GS Thi nói. Theo ông, muốn tăng lương giáo viên, cần phải có một đề án được Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT nghiên cứu tỉ mỉ từ nhiều phía, nhiều góc cạnh, phân tích một cách có cơ sở thì mới thuyết phục. "Đề nghị cái gì, có cơ sở đột phá để giải quyết được rào cản không thì mới ra vấn đề" - GS Thi nhấn mạnh.