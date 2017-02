Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh khối công an nhân dân năm 2017

Các trường công an không còn xét tuyển khối C Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân (CAND) vừa thông báo phương án tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 vào các trường CAND. Theo đó, các trường CAND sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2017 để xét tuyển. Tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành của những trường CAND đối với thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia theo các các khối D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh); C03 (ngữ văn, toán, lịch sử); A01 (toán, vật lý, tiếng Anh), A00 (toán, vật lý, hóa học). Với quy định này, tổ hợp truyền thống gồm 3 môn văn, sử, địa không còn được sử dụng để xét tuyển vào các trường CAND.