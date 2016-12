Điều hiệu trưởng 'lạm thu' lên phòng giáo dục làm việc

Ngày 23-12, Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ký quyết định tạm thời điều động, bố trí bà Lê Thị Thu Hà (nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên) lên làm việc tại Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên.

Vừa qua, UBND huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu Trường Mầm non Hưng Thắng trả lại tất cả khoản thu trái quy định cho phụ huynh và kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hà. Đồng thời, kỷ luật khiển trách và chuyển bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Thắng sang làm phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên).

Về mặt Đảng, bà Hà và bà Hiền đều bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Như PLO đã đưa tin, hồi giữa tháng 10-2016, phụ huynh phản ánh lên cơ quan chức năng việc giáo viên Trường Mầm non Hưng Thắng đã thu mỗi em học sinh tới 80 khoản phí. Phụ huynh cho rằng phải nộp tiền xã hội hóa theo mức thu bình quân là từ 700.000 đồng/em/năm/trở lên là phi lý trong khi nơi đây là nông thôn, kinh tế còn khó khăn.

Đến ngày 14-11, cho rằng "lạm thu" và sai phạm của hiệu trưởng không được xử lý nghiêm, phụ huynh đã cho hơn 100 học sinh nghỉ học.

Sự việc khiến Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng phải vận động các phụ huynh đưa con em đến trường. Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên sau đó lập đoàn kiểm tra và phát hiện một số sai phạm tại trường.

Cụ thể như thu học phí học sinh trong tháng 8 sai quy định, tự ý thu tiền phụ huynh để mua đồ dùng cho học sinh. Ngoài ra, bà Hà có thái độ chưa phù hợp khi tiếp xúc phụ huynh.