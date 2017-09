ĐH Ngoại thương phản hồi khi bị xếp thứ 23 trong bảng xếp hạng ĐH Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 09:55 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện bảng xếp hạng các đại học (ĐH) do nhóm Xếp hạng Đại học Việt Nam sẽ phối hợp với Tạp chí Tia Sáng công bố. Đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng là ĐH Quốc gia Hà Nội.

Điều đáng lưu ý là các trường ĐH khối kinh tế nổi tiếng, sự lựa chọn đầu tiên của nhiều học sinh giỏi lại có xếp hạng trung bình như trường ĐH Ngoại thương đứng thứ 23.Trong khi một số trường ít được biết đến lại nằm ngay top đầu của bảng xếp hạng như: ĐH Tôn Đức Thắng vị trí số 2, ĐH Duy Tân vị trí số 9.Thông tin ĐH Ngoại thương chỉ xếp thứ 23/49 trường trong bảng xếp hạng khiến nhiều người băn khoăn. Bởi lẽ, từ trước đến nay ĐH Ngoại thương vẫn được xã hội đánh giá rất cao khi điểm đầu vào ở mức cao, chất lượng sinh viên tốt nghiệp tốt và tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành nghề cũng cao.

Bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam lần đầu tiên được công bố

Liên quan đến vị trí số 23 của ĐH Ngoại thương trong bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương cho hay: “Mỗi bảng xếp hạng có những tiêu chí riêng và khi công bố bảng xếp hạng các chuyên gia nghiên cứu cũng nói rất rõ là nó chỉ có ý nghĩa tham khảo.

Nếu xem xét tiêu chí của 3 bảng xếp hạng thường được nhắc đến trên thế giới là THE của Tạp chí Times, ARWU của ĐH Giao thông Thượng Hải, QS World University Ranking của Tổ chức Quacquarrelli Sysmonds thì cách tiếp cận xây dựng các tiêu chí đánh giá và tỷ trọng các tiêu chí cũng rất khác nhau. Vì vậy, thứ hạng của các trường ĐH cũng thay đổi tuỳ theo tiêu chí của mỗi bảng xếp hạng. Việc sử dụng một vài tiêu chí của Nhóm xếp hạng ĐH Việt Nam lần này khó có thể đánh giá toàn diện một cơ sở giáo dục ĐH. Vì thế, kết quả chỉ phản ảnh một phần nào đó của cơ sở giáo dục chứ chưa thể đánh giá chất lượng tổng thể. Vị trí xếp hạng cao hay thấp không đồng nghĩa với việc trường trường này tốt hơn trường kia ở mọi điểm.Riêng với trường ĐH Ngoại thương, chúng tôi cũng coi vị trí xếp hạng này là một thông số để biết mình có ưu điểm và nhược điểm ở chỗ nào dưới góc nhìn đa chiều hơn”.

Được biết, trong buổi tọa đàm, các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu cũng đã giải thích lí do tại sao ĐH Ngoại thương chỉ đứng 23/49 trong bảng xếp hạng. Một trong những lí do đó là nhà trường còn ít công trình nghiên cứu khoa học mang tầm cỡ quốc tế. Đồng thời quy mô đào tạo lớn hơn so với năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ (tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ/lượng sinh viên).

Chia sẻ về điều này, bà Lê Thị Thu Thủy cũng cho biết thêm: “Bản thân nhà trường cũng nhận thức được một số hạn chế của mình trong quá trình nghiên cứu khoa học. Nhất là những ấn phẩm tầm cỡ quốc tế.

Để khắc phục điều này, vừa qua, nhà trường đã ban hành quy định nhằm mục đích tạo ra một cơ chế linh hoạt, khích lệ tiềm năng nghiên cứu khoa học công nghệ của đội ngũ giảng viên.Hiện đã có 24 nhóm nghiên cứu của trường đã cam kết sẽ công bố 35 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI trong giai đoạn 2017-2019.Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã xây dựng những kế hoạch nhằm mục đích đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên để không ngừng nâng cao tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ”. Được biết, hàng năm ĐH Ngoại thương đều khảo sát tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi ra trường và con số là 95% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm.

Có thể thấy đây là tỷ lệ khá cao, trước khi có bảng xếp hạng các trường ĐH, xã hội cũng đánh giá khá cao trình độ của sinh viên ĐH Ngoại thương về cả kiến thức, kỹ năng và tư duy.

Vừa qua, ĐH Ngoại thương cũng được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) chứng nhận trường đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ GD-ĐT.