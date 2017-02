Cô giáo khai lý do cầm dép đánh học sinh mầm non

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mời 2 cô giáo có hành vi đánh học sinh ở cơ sở mầm non Sen Vàng chi nhánh Minh Khai lên làm việc.

Thứ Ba, ngày 07/02/2017 08:36 AM (GMT+7)

Cô giáo đánh trẻ mầm non. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 7.2, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, công an quận củng cố hồ sơ xử lý vụ việc các cô giáo có hành vi đánh các em học sinh ở cơ sở mầm non Sen Vàng chi nhánh Minh Khai.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip trẻ bị cô giáo cơ sở mầm non Sen Vàng chi nhánh Minh Khai lấy dép tổ ong đập 2 cái vào đầu một trẻ nhỏ. Một cô giáo khác thì quát tháo, lấy đầu gối thúc nhẹ vào người và véo tai một bé trai đang kêu khóc với vẻ mặt sợ hãi.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Hai Bà Trưng đã triệu tập cả hai lên trụ sở để làm rõ sự việc.

Theo lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, tại cơ quan điều tra, cả hai cô giáo đều thừa nhận hành vi của mình trong đoạn clip trên mạng. Hai cô giáo tường trình nguyên nhân đánh các cháu là do quá bức xúc vì việc các cháu hay khóc, đi ngoài nhiều lần ra quần nên thiếu kiềm chế đánh các cháu.

Hiện hai cô giáo liên quan đến vụ việc đã bị cơ sở mầm non Sen Vàng chi nhánh Minh Khai buộc thôi việc. Trong khi cơ sở mầm non Sen Vàng chi nhánh Minh Khai sẽ bị ngừng hoạt động vô thời hạn kể từ ngày 6.2.