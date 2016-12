Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh trên toàn quốc

Thứ Sáu, ngày 23/12/2016 11:51 AM (GMT+7)

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 chính thức của cán bộ công chức

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 do Bộ GD-ĐT ban hành áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước ít nhất là 7 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể như thế nào sẽ do các sở GD-ĐT quy định.

Theo đó, trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ...

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị trường học nhanh chóng ổn định nền nếp, tổ chức tốt hoạt động dạy và học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định theo khung kế hoạch thời gian năm học; tuyệt đối không kết hợp tổ chức cho giáo viên và học sinh đi tham quan trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, theo phương án nghỉ Tết Nguyên đán vừa được Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội thông báo, thì công chức, viên chức sẽ nghỉ từ 26.1 đến 1.2/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Do mùng 1, mùng 2 Tết Âm lịch rơi vào hai ngày cuối tuần, công chức được nghỉ bù vào mùng 4, mùng 5 Tết.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2017, công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày.

Bộ LĐTB-XH đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.

Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp theo quy định của pháp luật.