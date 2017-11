Bạn có đang đòi hỏi con quá nhiều?

Theo Parents (Mỹ), khảo sát gần đây ở Mỹ cho thấy hầu hết cha mẹ đều đang đòi hỏi quá nhiều ở trẻ nhỏ (tầm 0-3 tuổi). Mong đợi về khả năng kiểm soát của trẻ cao hơn nhiều so với sự phát triển bình thường của trẻ.

Gần đây, nhóm chuyên nghiên cứu về trẻ nhỏ ZERO TO THREE của Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát diện rộng đối với các bậc cha mẹ có con từ 1 đến 3 tuổi. Kết quả cho thấy, hầu hết các bậc cha mẹ đều yêu cầu quá cao về khả năng kiểm soát của trẻ.

Ông Matthew Melmed, Giám đốc điều hành ZERO TO THREE, cho hay: “Việc cha mẹ có mong đợi thực tế về khả năng của trẻ có vai trò rất quan trọng để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh và giảm thiểu căng thẳng cho cả cha mẹ và cho trẻ".

Ông giải thích thêm: “Ví dụ, nếu cha mẹ nghĩ rằng một đứa trẻ có khả năng tự chủ nhiều hơn khả năng thật sự của trẻ, cha mẹ sẽ rất dễ bị thất vọng, từ đó có thể trừng phạt trẻ thay vì hỗ trợ trẻ”.

Những kết quả khác của nghiên cứu cho thấy:

• 56 % phụ huynh tin rằng trẻ em có khả năng kiểm soát “cơn bốc đồng” để không làm điều gì đó bị cấm không cho làm trước khi 3 tuổi.

• 36% tin rằng trẻ em dưới 2 tuổi có khả năng tự kiểm soát.

• 43% phụ huynh nghĩ rằng trẻ em có thể chia sẻ khác trước khi lên 2 tuổi.

• 24 % phụ huynh tin rằng trẻ em có khả năng kiểm soát cảm xúc, ví dụ cố không giận dữ khi khó chịu, ở khoảng 1 tuổi hoặc nhỏ hơn.

Tuy nhiên, thực tế là:

• Khả năng tự kiểm soát hành vi chỉ thực sự phát triển từ 3,5 đến 4 tuổi và phải mất nhiều năm để trẻ có khả năng tự kiểm soát tốt.

• Khả năng chia sẻ phát triển từ 3 đến 4 tuổi.

• Khả năng kiểm soát cảm xúc cũng sẽ không phát triển cho đến từ 3,5 và 4 tuổi.

Do vậy, ông Melmed khuyên các bậc cha mẹ: "Những năm đầu tiên của trẻ là thời gian để bạn dạy bảo chứ không phải thời gian trừng phạt. Khi cha mẹ có những kỳ vọng thực tế về khả năng của trẻ, họ có thể hướng dẫn hành vi cho trẻ một cách nhạy cảm và hiệu quả nhất".