Thứ Sáu, ngày 29/12/2017 08:10 AM (GMT+7)

Kiến nghị giải tán Ban phụ huynh học sinh

Ngày 21/9, anh Võ Quốc Bình (40 tuổi, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 1, TP HCM) cho biết, vừa gửi đơn lên các cơ quan quản lý giáo dục đề nghị giải tán hội phụ huynh học sinh.

Theo anh Bình, Hội Phụ huynh học sinh thực chất không hoạt động đúng tôn chỉ qui định mà chỉ lập ra để vận động phụ thu và quyên góp của các phụ huynh khác những khoản tiền không được phép vận động.

Hội Phụ huynh học sinh cũng không đứng về đại đa số phụ huynh học sinh mà như là cánh tay nối dài của nhà trường để tận thu.

Bạo hành trẻ mầm non tại cơ sở Mầm Xanh

Ngày 27/11, Bộ GDĐT đã vào cuộc sau khi báo chí phản ánh nhiều trẻ từ 3-5 tuổi tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12) bị chủ cơ sở và hai bảo mẫu tại đây bạo hành.

36 bé được trông giữ tại đây đã liên tục bị bạo hành, đánh đập không cần lý do. Sau khi bị báo chí phanh phui, chủ cơ sơ mầm non đã bị công an bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp

Đây là năm học đầu tiên TP.HCM tuyển sinh lớp 10 với 270 chỉ tiêu cho chương trình tiếng Anh tích hợp tại 4 trường THPT là chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Gia Định, Trưng Vương.

TP.HCM đã bắt đầu triển khai chương trình này ở tiểu học và THCS được 4 năm nay và việc triển khai ở THPT năm nay nhằm đảm bảo lộ trình học xuyên suốt cho HS đã học chương trình này từ cấp dưới. Theo đó, các em sẽ học môn toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh với giáo viên bản ngữ.

Giáo sư mặc quần sooc, áo rách lên bục giảng

Hình ảnh GS Trương Nguyện Thành - Phó Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, TP.HCM mặc quần đùi giảng dạy trước sinh viên nhận được nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Trước nhiều ý kiến cho rằng như vậy là không chuẩn mực, tác phong nhà giáo, không tôn trọng người khác, GS Trương Nguyện Thành cho biết, hình ảnh ông mặc áo may ô, quần đùi là minh chứng về sáng tạo trong lớp phát triển tư duy sáng tạo ở khóa học Lộ trình sáng tạo diễn ra trong ngày 23 và 24/4.

GS Thành cho rằng, muốn phát triển tư duy sáng tạo thì cần phải bỏ những rào cản về tư tưởng, không có gì giới hạn suy nghĩ của mình. Theo GS Thành, bình thường ông ăn mặc, làm việc nghiêm chỉnh. Việc ông mặc như vậy chỉ mục đích minh chứng một vấn đề cho sinh viên hiểu.

TP.HCM đề xuất những thay đổi cho giáo dục thành phố

Trong báo cáo gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, UBND TP. HCM kiến nghị cần có sự linh hoạt trong một số quy định, cụ thể: định hướng mở trong biên chế năm học, thay vì 9 tháng/năm học như hiện nay thì có thể rút ngắn lại; cơ cấu giờ, tiết học linh hoạt để tiếp cận xu hướng thế giới và giảm ùn tắc giao thông, phù hợp đặc điểm của địa phương; cho phép sĩ số lớp học linh hoạt theo loại hình trường và đặc điểm địa phương.

Ngoài ra, nhà giáo phải có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành Sư phạm.