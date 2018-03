Vung trăm triệu mỗi tháng cho đam mê tửu sắc, tài tử nhận cái kết đắng

Chủ Nhật, ngày 01/04/2018 00:06 AM (GMT+7)

Tài sản 26,5 triệu đô tiêu tan vì thói ăn chơi trác táng, vung tay 6.000 USD/tháng cho ma túy và hộp đêm.

"Lắm tài nhiều tật" - câu nói này luôn gắn với các ngôi sao hạng A có đời tư tai tiếng sánh ngang sự nổi tiếng của họ. Tuyến bài Tay chơi máu mặt của showbiz đời thực ra sao? sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện ít biết về quá khứ "lừng lẫy" xoay vòng quanh chất cấm - tình ái - tiền bạc của 3 tài tử được gắn với biệt danh tay chơi nức tiếng showbiz.

Câu chuyện tuổi thơ tiêu chuẩn cho ước mơ của mọi người

Nổi tiếng là điều mà ai cũng mong đợi nhưng khi ánh hào quang đến quá sớm, đồng nghĩa với việc những đứa trẻ dần dần đánh mất đi giá trị thực của tuổi thơ.

Macaulay Carson Culkin là một diễn viên điện ảnh Mỹ sinh năm 1980. Xuất thân trong một gia đình có bảy anh chị em, ba là một cựu diễn viên sân khấu Broadway, mẹ là một tổng đài viên điện thoại, Culkin bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm lên bốn, lên năm.

Khi tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa chỉ biết làm một việc duy nhất là khóc lóc và vòi vĩnh ba mẹ mua đồ chơi, thì Culkin đã có người quản lý riêng (chính là ba mình), là tâm điểm của nhiều đầu báo, đi dự sự kiện như đi học, thậm chí còn trở thánh “máy in tiền” cho gia đình.

Vai diễn làm nên chỗ đứng cho Macaulay Culkin chính là nhân vật Kevin McCallister trong bộ phim Home alone (Ở nhà một mình). Với lối diễn xuất tự nhiên, thần thái lém lỉnh, đôi mắt xanh trong vắt và nụ cười đặc biệt, Culkin đã hớp hồn tất cả. Cũng nhờ vai diễn này, cậu bé người Mỹ mới lên 8 này đã nhận được đề cử Quả cầu vàng danh giá và hàng loạt những giải thưởng khác mà nhiều diễn viên đi trước phải ghen tị.

Trong Home Alone phần I, cậu bé chỉ được trả 100.000 USD, nhưng bằng tốc độ đi lên chóng mặt, Culkin đã khiến các nhà sản xuất phải chi cả triệu đô nếu như muốn có mình trong phim.

Biết chắc chắn đã đi đúng đường, cậu bé tiếp tục được gia đình ủng hộ để toả sáng trong hai bộ phim điện ảnh là My girl và Bob’s hope cross-country Christmas.

Chỉ sau bốn năm, Culkin tự tăng mức thù lao của mình lên gấp gần 5 lần khi tham gia bộ phim Richie Rich. Tổng số tài sản của cậu khi mới 19 tuổi chạm ngưỡng 26,5 triệu USD. Nhưng khi đang trên đỉnh cao danh vọng thì cậu lại biến mất khỏi showbiz một cách khó hiểu.

Macaulay Culkin và chặng đường từ cậu bé có tất cả đến một lão vô gia cư bị trẻ con xa lánh

Đến năm 1995, báo chí nổi lên thông tin ba mẹ Macaulay Culkin ly dị. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như nó không bùng lên thành cuộc tranh chấp khối tài sản khổng lồ mà quý tử của gia đình làm nên. Cũng vì những vụ kiện tụng, lùm xùm xung quanh gia đình mà Culkin bị đẩy vào những bế tắc, nổi loạn trong cuộc sống tuổi dậy thì.

Đáng nhớ nhất chính là sự kiện năm cậu 15 tuổi. Khi ở với ba, vì bị bắt dọn dẹp phòng riêng nên Culkin đã nhấc máy gọi điện báo cảnh sát bắt ba mình. Cũng vào lúc đó, sao nhí của Home Alone lao theo những cuộc tình chóng vánh, có nhiều cuộc tình một đêm, thậm chí bước chân vào những cuộc ăn chơi trác táng suốt ngày.

Từ có tất cả đến tự tay gạt đi tất cả

Macaulay Culkin và Rachel Miner thuở mặn nồng

Năm 17 tuổi, anh bước vào cuộc hôn nhân với vợ là diễn viên Rachel Miner. Nhưng bất đồng trong quan điểm sống đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hai năm này. Rachel thì muốn toàn tâm toàn ý cho gia đình, trong khi Culkin muốn tiếp tục sự nghiệp khi vẫn còn chút ánh sáng.

Đến năm 2002, anh cùng Mila Kunis hẹn hò với nhau. Trong khoảng thời gian này, người ta đã nhìn lại được nụ cười rạng rỡ trên môi Culkin khi anh sánh vai bên cạnh Mila Kunis.

Thế nhưng sau này thay vì làm lại cuộc đời, thay vì nỗ lực cho những vai diễn mới, Macaulay Culkin lại trượt dài theo những cuộc ăn chơi với ma tuý.

Mila Kunis tình tứ bên tài tử "Ở nhà một mình" trong một sự kiện

Dấu chấm hết cho sự nghiệp được viết nên vào năm 2004 sau khi bị cảnh sát bát giữ khi đang mang theo 17,3g cần sa, 16,5 mg Alprazolam (một loại thuốc an thần gây ức chế thần kinh trung ương) và 32mg Clonazepam (thuốc an thần có khả năng gây nghiện) tại Mỹ.

Lúc này anh phải đối mặt với án treo và khoản tiền phạt 4000 USD, đồng thời là quyết định phải đến trại cai nghiện.

Từng có tờ báo đưa tin rằng anh chi gần 6.000 USD/tháng cho ma túy và nghiện ma túy rất nặng. Macaulay Culkin còn có chiến tích phung phí tài sản của mình cho những cuộc vui, thử sức với vai trò DJ, chơi bời ở các hộp đêm tại New York như một gương mặt quen thuộc.

Sau gần 8 năm bên nhau, Mila Kunis và Macaulay Culkin đường ai nấy đi. Có nhiều thông tin cho rằng chuyện tình tan vỡ là do Mila không thích cuộc sống gia đình, nhưng cũng có một phần lớn lại nói là do phía Culkin đã quá bệ rạc nên người tình không còn chấp nhận được nữa. Lại một lần nữa, ngôi sao của Home alone rơi vào tình cảnh cô độc.

Suốt nhiều năm sau đó, tiền bạc của Macaulay Culkin không biết đã đổ đi đâu khi mà người hâm mộ chỉ luôn nhìn thấy anh trong tình trạng quần áo lôi thôi, bẩn thỉu, đầu tóc râu ria dài thượt và rối tung.

Culkin từng cay đắng chia sẻ với tờ New York Daily News: "Có một điều đã thay đổi, đó là những đứa trẻ hiện tại không biết tôi là ai. Khi bố mẹ đẩy chúng về phía tôi, chúng kêu ầm lên: Ai thế? Sao con phải quan tâm đến anh ta”.

Từ một ngôi sao đứng đầu mức doanh thu Hollywood, trở thành một biểu tượng của những kẻ vô gia cư, chắc chắn đây là cú sốc kinh hoàng nhất mà Macaulay Culkin phải đối mặt.

Tìm được động lực thay đổi nhưng liệu có tìm được bản lĩnh để đổi thay

Macaulay Culkin từng xuất hiện với vẻ ngoài lịch sự, chín chắn trên đường phố Paris cùng người bạn gái Brenda Song

Chắc chắn để tìm lại được quá khứ cách đây gần 30 năm là điều không thể đối với Macaulay Culkin. Nhưng việc có một Macaulay Culkin chỉn chu hơn trước là điều người hâm mộ có khả năng hy vọng. Thời gian gần đây, anh trông béo lên khá nhiều, gọn gàng và cũng tươi tỉnh hơn nữa. Báo chí cũng đưa khá nhiều hình ảnh về chuyện hẹn hò giữa anh và Brenda Song. Đó có lẽ chính là liều thuốc tinh thần giúp anh có động lực để tìm lại chính mình. Nhưng về phía Brenda Song, cô chưa đưa ra bất cứ phản hồi gì về chuyện này.