Tay chơi máu mặt Hollywood chuyên "lừa gái đẹp vào tròng"

Cũng giống như Tom Hardy, Johnny Depp có một quá khứ khá “vang dội”. Và có lẽ đến hiện tại, chưa có một bóng hồng nào đủ khả năng để cầm lái con thuyền cuộc đời anh.

Johnny Depp và những trang sử tình cảm

Năm 1983, ở tuổi 20, Johnny Depp vội vã làm đám cưới với chuyên gia trang điểm Lori Anne Allison - chị gái một thành viên trong ban nhạc rock của anh.

Nếu như sau này, khi không còn xuất hiện trong những thước phim để đời nữa thì có lẽ nhân vật chủ chốt của Cướp biển vùng Carribe sẽ vẫn có thể kiếm ra tiền để phục vụ thói quen tiêu hoang của mình nhờ việc xuất bản sách kể về tình sử cũng như truyền đạt bí kíp đỉnh cao trong việc "cua bồ".

Johnny Depp từng kết hôn với Lori Anne Allison - một nghệ sĩ trang điểm hơn anh khá nhiều tuổi vào năm 1983. Cuộc hôn nhân kết thúc rất chóng vánh chỉ sau hai năm. Ngay sau đó, anh có khoảng hai năm hạnh phúc với bạn diễn Sherylin Fenn nhờ loạt phim 21 Jump street nổi tiếng. Thậm chí họ còn đã từng đính hôn.

Sau đó, Jennifer Grey là cái tên được thế chỗ cho Fenn trong cuộc đời của Johnny Depp nhưng nàng cũng chỉ là một trang sách rất ít chữ trong cuốn tiểu thuyết tình cảm mà Depp viết. Mối tình kết thúc nhanh chóng để Depp tới với người mới - người con gái khiến anh phải xăm lên tay một dòng chữ đặc biệt.

Tài tử đào hoa đã xăm tên bạn gái Winona lên cánh tay để thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình

Những tưởng anh sẽ dừng chân với Winona Ryder vì anh đã từng ngỏ lời cầu hôn Winona, đồng thời còn xăm lên cánh tay dòng chữ “Winona Forever”. Đây được cho là mối tình đẹp nhất Hollywood thời bấy giờ vì cả hai đều ở trên đà phát triển. Thế nhưng sau bốn năm, dòng chữ trên tay Depp đã đổi thành “Wino Forever”.

Liên tiếp sau đó là hàng loạt những cái tên như Traci Lords (nhưng là tin một chiều từ phía cô gái này), Juliette Lewis, Ellen Barkin, siêu mẫu Kate Moss …

Trong “chuyện tình" với Traci Lords, phía Depp không có ý kiến gì khi cô gái này có hướng cho khán giả tới suy nghĩ rằng cả hai đã có một thời gian ngoại tình khi họ cùng nhau tham gia dự án Cry baby. Sau những cuộc dạo chơi ngắn ngủi ấy, Johnny Depp dường như đã tìm thấy một bến đỗ cho 14 năm cuộc đời mình, đó chính là mái ấm nhỏ với Vanessa Paradis.

Họ đã có với nhau hai thiên thần nhỏ là Lily Rose và Jack. Thế nhưng cả hai cương quyết không chịu kết hôn với nhau chỉ vì "Depp không muốn phá hỏng họ Paradis rất đẹp của cô". Sau một vài những khúc mắc, họ quyết định chia tay vào năm 2012 với nhiều sự luyến tiếc từ phía người hâm mộ.

Johnny Depp và Amber Heard khi còn mặn nồng

Chia tay Vanessa được nửa năm, tài tử lại tiếp tục dấn thân vào chuyện tình yêu mới với Amber Heard và quyết định đính hôn ngay lập tức. Họ thậm chí còn tổ chức hôn lễ bí mật tại Los Angeles. Và đó chính là lần Johnny Depp đưa thêm một cái tên vào danh sách những bóng hồng đã qua tay mình.

Chỉ bằng một vài thông tin chính như vậy về thiên tình sử của Johnny Depp, đủ để người ta hiểu chàng tài tử này lắm tài nhưng cũng nhiều tật như thế nào.

Nhưng danh sách người yêu cũng phải chào thua khi đứng cạnh danh sách vai diễn của Johnny Depp

Johnny Depp thuở đóng "A nightmare on Elm street" và hiện tại

Nếu như bỏ qua chuyện Johnny Depp từng bỏ tiền ra thuê người nhắc thoại qua tai nghe hay thú vui trước những món đồ xa xỉ, và thậm chí bỏ qua cả việc hơn năm năm anh từng thất bại trên lĩnh vực điện ảnh, thì với những gì anh đã và đang làm với sự nghiệp của mình, Johnny Depp xứng đáng là một ngôi sao hạng A.

Từ năm 1990 đến nay, chưa một năm nào Johnny Depp không có thêm tác phẩm mới. Thế nhưng muốn biết được Johnny Depp đã cố gắng ra sao, thì nên ngược dòng thời gian một chút.

Vai diễn quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất đến với anh vào năm 1984. Đó là vai diễn trong một bộ phim kinh dị có tên A nightmare on Elm street. Thế nhưng đó lại không phải bộ phim đầu tiên thích hợp với anh. “Thuyền trưởng Jack” cho rằng vai diễn một binh nhì phiên dịch tiếng Việt trong Platoon mới thực sự là vai diễn để lại ấn tượng cho anh.

Tạo hình Jack Sparrow trong "Cướp biển vùng Carribean"

Sự nghiệp diễn xuất Johnny Depp "cứ tằng tằng mà tiến", chưa có một dấu mốc nào quá đặc biệt trong suốt một quãng thời gian dài. Mãi đến năm 2003, cái tên Johnny Depp mới làm nên một cú huých vào lòng khán giả. Anh diễn với phong thái mà trước đó chưa từng thể hiện ra, một lối diễn tưng tửng, có chút điên khùng và ngông cuồng đã khiến chính nhân vật Jack Sparrow trong Cướp biển vùng Carribean trở thành một kẻ phản anh hùng mẫu mực.

Thế nhưng có lẽ chính vì cái bóng mà Jack Sparrow quá lớn, nên sau này khi tham gia những dự án phim khác, các nhà phê bình vẫn cho rằng Johnny Depp đi lại vào lối mòn diễn xuất cũ.

Tính đến nay, Johnny Depp đã nắm trong tay hơn 60 tác phẩm điện ảnh lớn nhỏ và hơn 30 giải thưởng khác nhau, và con số ấy chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm khi mà các dự án cứ liên tục bật đèn xanh cho chàng tài tử Hollywood này.

Vẫn đồng ý rằng, Johnny Depp có một kiểu diễn quen thuộc, nhưng trong từng nhân vật, nó lại được biến hoá rất tài tình. Khác với vai thuyền trưởng Jack, cái nét ngông cuồng của Johnny Depp khi vào vai James “Whitey” Bulger trong Black mass lại khiến nguời ta có thể hình dung một cách rõ nét nhất về tên trùm xã hội đen khét tiếng mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã xếp hạng ngang hàng với trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Đời tư tai tiếng cũng sánh ngang sự nghiệp

Johnny Depp nhiều lần dính líu tới pháp luật, thậm chí bị bắt

Có khá nhiều thông tin liên quan đến chàng tài tử này. Nổi cộm trong đó có lẽ là những lần dính líu tới pháp luật, thậm chí bị bắt. Ẩu đả trong khách sạn ở Vancouver, cho phép mua bán ma tuý tại câu lạc bộ cá nhân, gây ra thiệt hại tại một dãy phòng khách sạn ở Mỹ, hay xô xát với paparazzi bên ngoài một cửa hàng ở London chính là những lý do từng khiến Johnny Depp chạm mặt cảnh sát.

Một trong số những mối tình trong cả list những bóng hồng qua đời Depp, có lẽ tai tiếng nhất là với Amber Heard. Trong thời gian hai người cặp kè với nhau, anh đã bỏ ngoài tai hết những điều tiếng về người tình vì đã quá say mê. Thậm chí đến thông tin Heard có người tình đồng tính, Depp cũng không quan tâm.

Chuyện tình của Johnny Depp và Amber Heard khiến báo chí tốn không ít giấy mực

Nhưng chỉ sau đám cưới ít lâu, xô xát giữa hai vợ chồng đã xảy ra. Khi hai người đang đóng phim xa nhau, Depp đã đập vỡ chai rượu, cắt đầu ngón tay và nhúng nó vào thùng sơn xanh, sau đó dùng thứ màu nửa xanh nửa đỏ để viết lên gương lời cáo buộc vợ đang ngoại tình với nam diễn viên Billy Bob Thornton sau cuộc điện thoại trong trạng thái say xỉn và phê ma tuý.

Sau này, các cáo buộc Depp bạo hành Heard nổi lên và kết quả là hai người đã ly hôn. Depp đồng ý chia cho vợ 7 USD.

Còn nữa, trong quá trình làm việc, đây cũng là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất vì thói trễ giờ. Phải chăng do quá nhập vai với Jack Sparrow nên Johnny Depp nghĩ mình vẫn đang sống trên con thuyền do mình làm chủ, muốn làm gì hoàn toàn do ý mình chứ không có ai quản ?

Vẫn lại mượn một triết lý sống để tổng kết bài viết, bởi nó thực sự quá đúng trong trường hợp của Johnny Depp. “Lắm tài thì nhiều tật”, chỉ có điều nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu fan hâm một cũng như những nhà sản xuất sẽ chịu đựng được Johnny Depp trong bao lâu ?