Tài tử "Bản tình ca buồn" bị tố quấy rối nữ sinh cấp 3

Thứ Hai, ngày 19/03/2018 11:34 AM (GMT+7)

Chiều 18.3, bài phỏng vấn một cựu diễn viên trên trang Nhật báo Chosun khiến showbiz Hàn một lần nữa bị sốc. Phong trào tố quấy rối tình dục ở Hàn xuất hiện thêm tài tử gạo cội Lee Young Ha bị nêu đích danh.

Nam diễn viên gạo cội Lee Young Ha

Theo chia sẻ của nữ diễn viên họ Kim, cô bị tấn công tình dục vào 36 năm trước bởi một nam diễn viên trung niên. Kim vốn là diễn viên xuất phát điểm là người đẹp vào thập niên 1980. Sau lần bị quấy rối, cô đã tự động rút lui khỏi làng giải trí.

Đầu thập niên 1980, nữ diễn viên chụp hình cho một tạp chí nữ giới. Từ đó, cô bước chân vào làng giải trí. Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp bị cưỡng chế, bạo lực tình dục bởi một nam diễn viên cùng chụp bộ hình với cô vào thời điểm đó. Khi ấy cô mới ở độ tuổi tốt nghiệp cấp ba.

Kim kể lại, sau khi buổi chụp hình kết thúc, cô bị nam diễn viên gọi tới một địa điểm. Cô những tưởng hai người gặp nhau ở một quán café trong khách sạn nhưng không ngờ người đó kêu cô vào trong một phòng. Ngay khi vừa bước chân vào, Kim đã nhận ra nam diễn viên đầy mùi rượu nồng nặc. Hắn ta cưỡng chế cô nằm lên giường. Dù có cố quẫy đạp, Kim vẫn không thể đủ sức vượt ra ngoài vòng tay của hắn. Kim kể, một tay hắn cưỡng chế vùng cổ và ngực cô, một tay còn lại sờ soạng khắp cơ thể cô và cởi đồ cô. Cô nhớ lại, lúc đó cô đã nài nỉ van xin “Hãy tha cho tôi. Xin hãy cho tôi được sống. Làm ơn”.

Lý do phải đợi tới 36 năm sau mới kể lại sự việc này, nữ diễn viên cho biết cô đã phải chịu đựng nỗi đau khổ tới mức rút lui khỏi làng giải trí. Khi xem các thông tin trên truyền hình về phong trào Metoo tố cáo tệ nạn quấy rối tình dục, nỗi đau trong cô trỗi dậy. Lúc này, con gái cô đã tiếp thêm dũng khí để Kim dám nói ra sự thật.

Sau đó, vào cùng ngày, nữ diễn viên Kim tham gia chương trình News7 của kênh TV Chosun. Cô thẳng thắn nói rõ tên người diễn viên đã cưỡng bức cô năm xưa chính là Lee Young Ha. Ông là một diễn viên tên tuổi ở Hàn qua nhiều bộ phim như Anh bạn gia sư, Bản tình ca buồn, Because you are a woman… Ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 1977. Vai diễn gần đây nhất của ông trong phim Thám tử ma cà rồng năm 2016.

Lee Young Ha và vợ là diễn viên Sun Woo Eun Sook

Lee Young Ha có vợ cũ là nữ diễn viên nổi tiếng Sun Woo Eun Sook (phim Ngôi nhà hạnh phúc). Hai người sống với nhau trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến năm 2007.

Hiện tại Lee Young Ha lưu trú ở nước ngoài. Vì vậy việc liên lạc với ông không dễ. Năm nay Lee Young Ha 68 tuổi. Trước scandal quấy rối, tài tử Lee Young Ha viết lời xin lỗi: “Tôi thực tâm muốn xin lỗi bằng tất cả lòng chân thành”. Tuy nhiên, sau đó, ông lại xóa tài khoản cá nhân SNS và giữ thái độ im lặng.

Sự việc khiến cộng đồng mạng Hàn phẫn nộ. Họ lên tiếng mong nam diễn viên Lee Young Ha hãy xin lỗi một cách thành thật vì sự việc trải qua hơn 30 năm đã gây nên nhiều đau đớn cho người bị hại.