Loạt chân dài trong danh sách người tình của "đệ nhất sát gái"

Thứ Năm, ngày 29/03/2018 00:08 AM (GMT+7)

Justin Bieber cho thấy tình sử gần 8 năm với Selena Gomez cũng khó lòng kìm hãm được tính trăng hoa của anh.

Justin Bieber có một danh sách dài những cô người tình. Selena Gomez là người tình bền lâu nhất của anh chàng lắm tài nhiều tật này. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2011. Mới đây những tưởng họ sẽ ở bên nhau dài lâu khi quay lại bên nhau. Nào ngờ, Justin Bieber vẫn chứng nào tật nấy và để tuột mất tình yêu. Tình sử gần 8 năm của hai người kéo dài vẫn chưa có hồi kết.

Tháng 10 năm ngoái, chàng ca sĩ người Canada bí mật hẹn hò với người mẫu bốc lửa Paola Paulin. Theo trang E!, Justin ngưỡng mộ thân hình đậm chất thể thao của Paola Paulin và muốn hẹn gặp cô nàng ở ngoài đời. Cũng theo nguồn tin này, đó không phải là một cuộc hẹn hò, chỉ là gặp gỡ thông qua những người bạn chung.

Justin lộ thói quen thích nude bên cạnh người đẹp Sahara Ray trong một chuyến du lịch tới Hawaii vào năm ngoái.

Tháng 8.2016, Justin Bieber công khai hẹn hò với Sofia Richie, cô con gái 18 tuổi của danh ca Lionel Richie. Tuy nhiên chỉ sau một tháng mặn nồng, mối tình này đã nhanh chóng kết thúc vì tính “cả thèm chóng chán” của giọng ca What do you mean.

Hồi tháng 1.2016, giọng ca Sorry chính thức hẹn hò với chân dài Hailey Baldwin. Lên tiếng xác nhận là thế, cùng sánh đôi trong nhiều sự kiện nhưng chỉ 3 tháng sau, cả hai đã đường ai nấy đi.

Nam ca sĩ còn bị đồn hẹn hò với bà chị 37 tuổi Kourtney Kardashian nhà Kim Kardashian vào thời điểm cuối năm 2015.

Tháng 5.2015, Justin nhiều lần xuất hiện cùng người mẫu Anh Jayde Pierce. Tuy nhiên cả hai chưa một lần khẳng định mối quan hệ tình cảm.

Với cô người mẫu da màu Chantel Jeffries, chuyện tình của Justin kéo dài trong 2 lần, một lần vào năm 2014 và 1 lần vào năm 2016.

Theo nguồn tin từ tờ Us Weekly, nữ diễn viên “Transformers” - Nicola Peltz đã qua đêm tại nhà Justin Bieber sau buổi tiệc ra mắt album ở Toronto.

Năm 2013, nữ ca sĩ Ella-Paige Roberys-Clarke bị bắt gặp rời khỏi phòng khách sạn của Justin Bieber lúc 2h sáng. Cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Năm 2012, nụ hôn tán tỉnh của Justin dành cho siêu mẫu Miranda Kerr khiến nhiều người tin rằng anh chàng muốn “cò cưa” với cô vợ của tài tử Orlando Bloom. Sau đó, Miranda lên tiếng phủ nhận, thời điểm đó cô chưa ly hôn với Orlando.

Người đẹp da màu Milyn Jensen được xem là một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi Bieber – Gomez tan vỡ. Cô từng khẳng định đến biệt thự riêng của Justin sau một đêm tiệc.

Justin Bieber có mối tình chóng vánh với Jasmine V. Cô chính là nữ diễn viên xinh đẹp xuất hiện trong MV làm nên tên tuổi Bieber – Baby.

Jessica Jarrel là người tình đầu tiên đã bị bắt gặp tay trong tay đầy tình cảm trong tour diễn của nam ca sĩ năm 2010.