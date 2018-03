Hồng Ánh: "Vệ tinh" của chồng thường nhắn tin kể buồn, khổ với tôi

Là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của dòng phim nghệ thuật tại Việt Nam, ấn tượng của khán giả về Hồng Ánh là gương mặt sáng cùng diễn xuất tự nhiên, chân thật và sẵn sàng hy sinh cho vai diễn. Lần thứ hai tham gia vào một bộ phim giải trí - Tháng Năm Rực Rỡ - NSƯT Hồng Ánh tỏ ra rất hạnh phúc khi vai diễn nhận được sự yêu mến từ khán giả.

“Tôi và Dũng khùng làm cùng nghề nhưng chưa bao giờ gặp nhau trong sự nghiệp”

Nói về vai diễn và bộ phim mới nhất của mình, Hồng Ánh không giấu vẻ tự hào khi nhắc tới đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – đạo diễn của phim và cũng là người bạn từ thuở thiếu thời của cô. Học cùng nhau trong những năm cấp 2, Hồng Ánh nói rằng cô và Nguyễn Quang Dũng cùng là những người làm nghệ thuật nhưng trước giờ họ chưa từng gặp nhau tại một điểm chung.

Hồng Ánh thú nhận rằng cô đã "lỡ yêu" bộ phim của Nguyễn Quang Dũng mất rồi

Nếu như Nguyễn Quang Dũng là người có rất nhiều kinh nghiệm với dòng phim thương mại hướng đến khán giả đại chúng thì Hồng Ánh lại nổi bật với những tác phẩm mang dấu ấn tác giả có chiều sâu nghệ thuật nhưng ít người xem. “Dũng có con đường của Dũng, tôi cũng có cách của riêng tôi. Dũng là người thông minh, nhạy bén, luôn đón đầu và nắm bắt khá tốt thị hiếu giải trí của khán giả nên thường bán được sản phẩm, tôi thì nhiều lúc thích gì làm nấy rất cảm tính, ít suy nghĩ nhiều đến khía cạnh thương mại trong tác phẩm điện ảnh.

Khi Dũng gọi cho tôi, mời tôi vào vai diễn Hiểu Phương và biết được đây là dự án remake bộ phim Sunny, tôi nhận lời ngay. Tôi rất yêu thích bộ phim này đã xem nó lần đầu 2011 khi phim mới ra mắt, Sunny cũng là tên mà cô giáo tiếng Anh đặt cho tôi, hoa Hướng Dương là một trong những loài hoa mà tôi yêu, loài hoa tượng trưng cho năng lượng tích cực của mặt trời, tôi còn sở hữu cho mình một hình xăm bông hoa này (cười). Bên cạnh đó, khi được biết về dàn diễn viên và âm nhạc được sử dụng trong phim, tôi có lòng tin là phim sẽ thành công, tôi đã nhận lời dù chưa được đọc kịch bản Việt hoá” - Hồng Ánh chia sẻ.

Hình ảnh nhí nhảnh chưa từng thấy của nữ diễn viên 42 tuổi

Với nhân vật Hiểu Phương - Hồng Ánh cho rằng cô gái này sẽ gợi cho rất nhiều khán giả nữ ai cũng có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó, cả giai đoạn thanh xuân rực rỡ và khi nhân vật trưởng thành. Với Hồng Ánh, điểm làm cô đồng cảm được với Hiểu Phương là cô cũng từng có một nhóm bạn thân sôi nổi, nhiều mộng mơ tinh quái và nghịch ngợm như Hiểu Phương, khi còn đi học. Tuy nhiên, nhân vật Hiểu Phương khi trưởng thành lại là một phiên bản khác, sau 26 năm cuộc sống nhiều biến động, Hiểu Phương trầm lắng và an phận, thiếu sự kết nối và không thể chia sẻ được cùng gia đình.

Về phần nữ diễn viên Hồng Ánh, cô nói rằng được làm công việc mình yêu thích, được tự do, được độc lập về tài chính và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống gia đình dù vợ chồng cô cũng không có con chung. “Vào vai Hiểu Phương với tôi không phải là một thử thách quá khó, tôi đến với nhân vật này rất nhẹ nhàng, tự nhiên và vô cùng thoải mái” – cô nói.

“Trước đây tôi không muốn kết hôn vì chưa cảm thấy an tâm về ông xã”

Trò chuyện với nữ diễn viên Hồng Ánh, cô nói rất nhiều về những quan điểm nghệ thuật, bên cạnh cũng là những câu chuyện đời tư ít người biết. Trải qua gần 9 năm với cuộc hôn nhân cùng nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn, Hồng Ánh tiết lộ rằng chính cô là người đề nghị làm đám cưới dù trước đó cô cảm thấy việc kết hôn cũng không quá quan trọng .

“Tôi vốn là người độc lập trong quyết định. Với tôi đám cưới có hay không cũng không quá quan trọng, bởi dù gì vẫn sống được với nhau và vẫn là hôn nhân đấy thôi, tất cả do quan niệm của mình . Một phần vì tôi cũng thấy mình chưa thật sẵng sàng cho cuộc sống chung, tôi chưa mang đến cho bạn trai mình sự an tâm và anh ấy cũng thế, chưa cảm thấy tôi và anh ấy cho nhau được sự an toàn và cả lòng tin.

Trải qua 9 năm bên chồng, Hồng Ánh vẫn là một người độc lập trong các quyết định của mình

“Chỉ tới một ngày thật bình thường, trong một quán cà phê trong lúc anh đọc sách, tôi đã nhìn anh Sơn thật lâu, tôi nhận ra người đàn ông này sẽ mang đến cho mình sự bình an, sẽ là một người bạn của mình thật sự, chỉ là cảm giác thôi chẳng có lý do gì, và đến bây giờ sau 9 năm sống chung cảm giác đó với tôi vẫn chưa thay đổi, chính tôi là người đề nghị một đám cưới.

"Đám cưới của tôi cũng thật nhanh và đơn giản lắm. Tuần trước quyết định , tuần sau là đám cưới. Thật ra đó chỉ là một buổi lên chùa, tôi lái xe, anh Sơn ngồi bên cạnh, đằng sau là ba mẹ anh. Làm lễ ở chùa trước đức tin và sự chứng kiến của những người thân trong gia đình xong, cả gia đình hai bên dùng cơm trưa với nhau thân mật, sau đó một tháng vợ chồng tôi có một buổi tiệc ngoài trời cùng vui với bạn bè thân" – Hồng Ánh kể về đám cưới “siêu nhanh” của mình.

Từng nói chuyện với những "vệ tinh" của chồng

Khi được hỏi về lý do tại sao từng không an tâm về ông xã, Hồng Ánh không ngần ngại chia sẻ rằng trước đây chồng cô có khá nhiều "vệ tinh", dù nhiều người không nghĩ thế nhưng cô là người biết rõ nhất. Thậm chí không ít người trong số đó còn thường nhắn tin cho cô, để cô biết họ buồn, khổ ra sao. "Tuy nhiên, tôi thấy điều đó rất bình thường, bởi tôi cũng có lúc có xúc cảm với những người khác, nhưng chỉ là cảm giác vậy thôi, chứ không bao giờ có hành động gì vượt quá gới hạn.

"Bây giờ thì chắc anh Sơn cũng vẫn có thôi, nhưng tự những người đó đều biết mình nên làm gì. Tôi cũng có lúc ghen, nhưng kiểu ghen của tôi thường là tự làm đau mình chứ chẳng làm gì được người khác. Sau những lúc như vậy, tôi sẽ nói chuyện với anh Sơn để anh ấy biết là tôi đang cảm thấy thế, trong hôn nhân tôi luôn đề cao sự thành thật" - cô tâm sự.

Cũng từng suy nghĩ tới việc có con, tuy nhiên Hồng Ánh quan niệm rằng chuyện con cái hãy thuận theo tự nhiên và mình nên vui vẻ đón nhận một cách bình thản, là một Phật tử, cô hiểu được quy luật vận hành của trời đất. Nữ diễn viên 42 tuổi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể có nhiều niềm vui khác, vui vì được bận rộn với công việc mình yêu thích chẳng hạn, niềm vui để yêu thương chăm sóc con riêng của chồng dù cậu bé không gọi cô là “mẹ”.

Giờ đây cô hài lòng với cuộc sống của mình, bên cạnh gia đình và bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật

Tuy vậy, nhắc tới cậu là Hồng Ánh lại có một niềm vui nho nhỏ sáng lên trong mắt, cô miên man kể về những cử chỉ nhỏ nhất của cậu, đơn giản vì cậu là người ít bộc lộ, nhưng thực chất lại rất giàu tình cảm. Hồng Ánh cho rằng có niềm vui với gia đình nhỏ, với nghệ thuật cũng là niềm hạnh phúc riêng của mỗi người. Còn với khán giả, họ vẫn mong được nhìn thấy cô luôn tươi mới, tràn đầy nhiệt huyết, xuất hiện nhiều hơn với những vai diễn hay trong điện ảnh, trên sân khấu... luôn thăng hoa trong nghệ thuật, thứ hạnh phúc mà cô tôn thờ.