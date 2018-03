Ca sĩ Hàn tử vong tại nhà: Tìm ra thông điệp được mã hóa trong bức thư 2 năm trước

Thứ Năm, ngày 29/03/2018 16:47 PM (GMT+7)

Bức thư từ 2 năm trước của trưởng nhóm Kpop 100% đã được các fan giải mã sau cái chết đột ngột của anh.

Minwoo ra đi đột ngột khiến fan xót xa

Ngày 26.3, làng giải trí xứ Hàn lại náo loạn trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ trẻ Minwo - trưởng nhóm Kpop 100%. Hình ảnh Minwoo trẻ trung, tươi cười vui vẻ trên sân khấu khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối và xót xa cho một tài năng. Những hình ảnh cũ của Minwoo trong các hoạt động được fan tìm lại và không khỏi bất ngờ trước bức thư được anh gửi cách đây 2 năm.

Bức thư được fan tìm lại và giãi mã.

"3 tháng rồi kể từ khi tôi xuất ngũ. Tôi còn phải giữ bình tĩnh đến bao giờ nữa đây TOP Media? Tôi đã làm mọi thứ các vị bảo tôi làm trong suốt 10 năm qua. Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn. Nếu các vị không thể xử lý được vấn đề đó thì hãy để tôi đi. Tôi muốn làm một số việc đến mức tuyệt vọng đây".

Hình ảnh tươi sáng của Minwoo khiến fan tiếc thương

Minwoo sinh năm 1985, là trưởng nhóm nhạc 100%. Ngoài vai trò là ca sĩ, anh còn được biết đến với những vai chính ấn tượng trong bộ phim Sharp 3, The Kinh and I, Crazy Waiting và Where are you going? Minwoo nổi trội hơn các thành viên khác nhờ ngoại hình điển trai, tuy nhiên con đường sự nghiệp của anh lại không được thuận lợi.

Xuất ngũ vào tháng 12/2015, nhưng trong suốt thời gian dài sau đó, 100% không được quảng bá và cũng không có sản phẩm mới. Bức thư với những trăn trở của Minwoo khiến fan bất bình bởi vì công ty chủ quản TOP Media không có chủ trương phát triển khiến cho Minwoo rơi vào trạng thái tuyệt vọng.